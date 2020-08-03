MasterChef finale kalan yarışmacılar kimler? 2020 MasterChef final yarışmacıları kimler oldu? (16 finalist)

MasterChef üçlü düellolar 23 Temmuz Perşembe günü başlamıştı. Bugün ekrana gelecek yeni bölümde ise 28 yarışmacı arasından 16 yarışmacı finale kalacak ve ana kadro belli olacak. Yarışmacılar ana kadroda yani finale kalmak için en güzel yemekleri hazırlayacaklar. Peki; MasterChef finale kalan yarışmacılar kimler? MasterChef 2020 16 yarışmacısı kimler oldu? İşte 2020 MasterChef final yarışmacıları!
Haberimizin içerisinden MasterChef finale kalan yarışmacılar ve detaylar hakkında bilgi edinebilirsiniz.
MASTERCHEF'TE FİNALE KALAN İSİMLER
23 Temmuz Perşembe günü MasterChef 2020'de yarışmacılar sufle, 4 peynirli niyokki, pastırmalı humus, asma yaprağında barbun ile yarıştı. üçlü düelloların sonunda Selin Aydın, Barbaros Yoloğlu, Serhat Doğramacı, Walison Fonseca şeflerden geçer not alarak bir üst tura çıkmaya hak kazandı.
24 Temmuz Cuma günü yarışmacılar Fransız soğan çorbası, baklava hamurunda levrek, Steak tartar, fish and cips ile yarıştı. Celal Sarıgül, Sedat Tuncer, Ayyüce Kamit, Berker Başmanav düelloları kazanıp final turuna ismini yazdıran yarışmacılar oldu.
25 Temmuz Cumartesi akşamı ise ekrana gelen MasterChef 2020 dokuzuncu bölümde adaylar Tikka masala, Ceviche, islim kebabı, künefe, poşe yumurta ile jüri üyelerinin karşısına çıktı. Sefa Okyay Kılıç, Gülşah Suna, Arem Yüce, Furkan Yalçın üçlü düelloları kazanarak finale kalan isimler oldu.
MasterChef Türkiye 2020'nin 26 Temmuz tarihinde yayınlanan 10. bölümünde üçlü düellolar devam etti. İlk grupta Fransız tostu ile yarışan Esra Tokelli, en iyi tabağı hazırlayarak düelloyu kazandı ve final turuna çıktı. İkinci grupta daha önce Yemekteyiz'de mücadele eden Kayhan Özekin, final turuna çıkmayı başaran isim oldu. Üçüncü grupta ızgara köfte ve piyaz ile yarışan Özgül Coşar, üçlü düelloyu kazanarak final turuna çıkmayı başardı. Günün son grubunda yer alan Berk İlter, dana pikata yanında enginar püresi ve krem kapari sosu en beğenilen isim oldu ve finale kalmayı başardı.
MasterChef'in 27 Temmuz tarihli 11. bölümünde ilk grupta Oya Çelik, Duygu Acarsoy ve Gamze Günalp süzme mercimek çorbası ile şeflerin karşısına çıktı. İlk grubun kazananı Duygu Acarsoy oldu.
Günün ikinci günün yarışmacılar, hıngal mantısı yapmaya çalıştı. Bu üçlü düellonun galibi Büşra Uygur oldu.
Üçüncü sırada çıkan grup ise Gazpacho çorbası ile mücadele etti. 15 dakikalık sürenin sonunda tabağı en çok beğenilen isim Tanya Kilitkaya oldu.
MasterChef Türkiye'nin 27 Temmuz'daki son düeollasında 45 dakika süre içinde kendi yorumları ile bir hamburger yapmaya çalışan üçlüden kazanan isim Emir Elidemir oldu ve final turuna çıktı.
28 Temmuz Salı günü yarışmacılar, üçlü düellolarda vişneli etli pazı sarma, Tarte tatin, ciğerli iç pilav ve taco yaparak yarıştı. Emel Günoğlu, Didem Devay, Dilara Türüt ve Rezzan Atan final turuna kalan isimler oldu.
29 Temmuz Çarşamba günü: Final turu öncesinde MasterChef ilk turunda, Ebru, Eylem ve Emre, Churros tatlısını yapmak için karşı karşıya geldi. Kendilerine verilen sürede en iyi tatlıyı yapan isim Ebru oldu. Bir sonraki turda ise yarışmacılar spagetti bolonez (Bolognese) yapmak için mutfağa girdi. Bu turun kazananı Çağla oldu.
Üçüncü turda bu kez yarışmacılar risotto yapmak için mücadele verdi. Verilen süre içinde en iyi risottoyu yaparak tur atlayan isim Eray oldu. Gecenin son turunda ise düello menüsünde şefler yarışmacılardan ballı susamlı çıtır tavuk yapmasını istedi. Yarışmanın galibi Uğur oldu.