MasterChef finale kalan yarışmacılar kimler? 2020 MasterChef final yarışmacıları kimler oldu? (16 finalist)

MasterChef'in 27 Temmuz tarihli 11. bölümünde ilk grupta Oya Çelik, Duygu Acarsoy ve Gamze Günalp süzme mercimek çorbası ile şeflerin karşısına çıktı. İlk grubun kazananı Duygu Acarsoy oldu.

Günün ikinci günün yarışmacılar, hıngal mantısı yapmaya çalıştı. Bu üçlü düellonun galibi Büşra Uygur oldu.

Üçüncü sırada çıkan grup ise Gazpacho çorbası ile mücadele etti. 15 dakikalık sürenin sonunda tabağı en çok beğenilen isim Tanya Kilitkaya oldu.

MasterChef Türkiye'nin 27 Temmuz'daki son düeollasında 45 dakika süre içinde kendi yorumları ile bir hamburger yapmaya çalışan üçlüden kazanan isim Emir Elidemir oldu ve final turuna çıktı.

28 Temmuz Salı günü yarışmacılar, üçlü düellolarda vişneli etli pazı sarma, Tarte tatin, ciğerli iç pilav ve taco yaparak yarıştı. Emel Günoğlu, Didem Devay, Dilara Türüt ve Rezzan Atan final turuna kalan isimler oldu.

29 Temmuz Çarşamba günü: Final turu öncesinde MasterChef ilk turunda, Ebru, Eylem ve Emre, Churros tatlısını yapmak için karşı karşıya geldi. Kendilerine verilen sürede en iyi tatlıyı yapan isim Ebru oldu. Bir sonraki turda ise yarışmacılar spagetti bolonez (Bolognese) yapmak için mutfağa girdi. Bu turun kazananı Çağla oldu.

Üçüncü turda bu kez yarışmacılar risotto yapmak için mücadele verdi. Verilen süre içinde en iyi risottoyu yaparak tur atlayan isim Eray oldu. Gecenin son turunda ise düello menüsünde şefler yarışmacılardan ballı susamlı çıtır tavuk yapmasını istedi. Yarışmanın galibi Uğur oldu.