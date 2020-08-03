Masterchef Kayhan Özekin kimdir? Masterchef'te yarışan Kayhan Özekin kaç yaşında ve nereli?

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Masterchef kimdir? Masterchef'te yarışan Kayhan Özekin kaç yaşında ve nereli?

Masterchef’te heyecan tüm hızıyla devam ederken bazı yarışmacılar ise adından oldukça söz ettiriyor. de bu sezonun başarılı yarışmacıları arasında yer alıyor. Konuşkanlığı ve yaptığı espriler ile izleyenlere keyifli dakikalar yaşatan yarışmacı hakkında bilgiler araştırılmaya başladı. Final turuna kalmayı garantileyen Kayhan Özekin hakkında detaylı bilgilere aşağıdan ulaşabilirsiniz. Peki, Masterchef Kayhan Özekin kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Giriş Tarihi: 3.8.2020 11:20 Son Güncelleme: 3.8.2020 11:20 ABONE OL
Masterchef Kayhan Özekin kimdir? Kayhan Özekin kaç yaşında ve nereli?

Masterchef'te bu sezon yine birbirinden başarılı yarışmacılar mücadele veriyor. Düelloların bitmesi ile finale kalan isimler belli olurken, heyecan da giderek artıyor. Final turunda şeflere başarılı bir yemek sunarak son 16'ya girmeyi hedefleyen yarışmacılar hayallerine ulaşmak istiyor. Finale kalan isimlerden birisi olan , en çok dikkat çeken yarışmacılardan bir tanesi oldu. Yaptığı espriler ve konuşkanlığı ile izleyenleri güldüren Masterchef Kayhan Özekin kimdir, kaç yaşında ve nereli?

MASTERCHEF KAYHAN ÖZEKİN KİMDİR?

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Masterchef'te finale kalan isimler belli oldu. Kayhan Özekin de finalde mücadele edecek yarışmacılar arasında yerini aldı.

Masterchef Kayhan Özekin kimdir? Kayhan Özekin kaç yaşında ve nereli?

, Masterchef Türkiye'de iki evet alarak düellolara kalmaya hak kazanmıştı. Ardından düellolarda da rakiplerini eleyerek final turuna yükseldi. Kayhan Özekin 33 yaşındadır. Evli ve bir kız çocuğu babası olan Kayhan Turizm ve Otelcilik Lisesi mezunudur

FİNALE YÜKSELEN İSİMLER

Masterchef Türkiye'de üçlü düellolar 23 Temmuz Perşembe günü başladı. 23 Temmuz günü, Selin Aydın, Barbaros Yoloğlu, Serhat Doğramacı, Walison Fonseca şeflerden geçer not alarak bir üst tura çıkmaya hak kazandı.

24 Temmuz Cuma günü ise, Celal Sarıgül, Sedat Tuncer, Ayyüce Kamit, Berker Başmanav düelloları kazanıp final turuna ismini yazdıran yarışmacılar oldu.

Masterchef Kayhan Özekin kimdir? Kayhan Özekin kaç yaşında ve nereli?

25 Temmuz Cumartesi, Sefa Okyay Kılıç, Gülşah Suna, Arem Yüce, Furkan Yalçın düelloları kazanan isimler oldu.

26 Temmuz Pazar günü ise Esra Tokelli, , Özgül Coşar ve Berk İlter MasterChef Türkiye'de final turuna kalan yarışmacılar oldu.

27 Temmuz Pazartesi günü Duygu Acarsoy, Büşra Uygur, Tanya Kilitkaya ve Emir Elidemir oldu.

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Masterchef Kayhan Özekin kimdir? Masterchef'te yarışan Kayhan Özekin kaç yaşında ve nereli?
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