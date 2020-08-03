Masterchef Kayhan Özekin kimdir? Masterchef'te yarışan Kayhan Özekin kaç yaşında ve nereli?

Masterchef'te bu sezon yine birbirinden başarılı yarışmacılar mücadele veriyor. Düelloların bitmesi ile finale kalan isimler belli olurken, heyecan da giderek artıyor. Final turunda şeflere başarılı bir yemek sunarak son 16'ya girmeyi hedefleyen yarışmacılar hayallerine ulaşmak istiyor. Finale kalan isimlerden birisi olan Kayhan Özekin, en çok dikkat çeken yarışmacılardan bir tanesi oldu. Yaptığı espriler ve konuşkanlığı ile izleyenleri güldüren Masterchef Kayhan Özekin kimdir, kaç yaşında ve nereli?
TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Masterchef'te finale kalan isimler belli oldu. Kayhan Özekin de finalde mücadele edecek yarışmacılar arasında yerini aldı.
Kayhan Özekin, Masterchef Türkiye'de iki evet alarak düellolara kalmaya hak kazanmıştı. Ardından düellolarda da rakiplerini eleyerek final turuna yükseldi. Kayhan Özekin 33 yaşındadır. Evli ve bir kız çocuğu babası olan Kayhan Turizm ve Otelcilik Lisesi mezunudur
FİNALE YÜKSELEN İSİMLER
Masterchef Türkiye'de üçlü düellolar 23 Temmuz Perşembe günü başladı. 23 Temmuz günü, Selin Aydın, Barbaros Yoloğlu, Serhat Doğramacı, Walison Fonseca şeflerden geçer not alarak bir üst tura çıkmaya hak kazandı.
24 Temmuz Cuma günü ise, Celal Sarıgül, Sedat Tuncer, Ayyüce Kamit, Berker Başmanav düelloları kazanıp final turuna ismini yazdıran yarışmacılar oldu.
25 Temmuz Cumartesi, Sefa Okyay Kılıç, Gülşah Suna, Arem Yüce, Furkan Yalçın düelloları kazanan isimler oldu.
26 Temmuz Pazar günü ise Esra Tokelli, Kayhan Özekin, Özgül Coşar ve Berk İlter MasterChef Türkiye'de final turuna kalan yarışmacılar oldu.
27 Temmuz Pazartesi günü Duygu Acarsoy, Büşra Uygur, Tanya Kilitkaya ve Emir Elidemir oldu.
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