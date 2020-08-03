Masterchef Özgül Coşar kimdir? Özgül Coşar kaç yaşında ve nereli?

Tv8 ekranlarının sevilen yarışması Masterchef, bu akşam yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Masterchef'te final turunda kazanan isimler heyecanla bekleniyor. Finalde yarışacak olan Özgül Coşar dikkat çekmeyi başaran isimler arasında yer aldı. Başarılı performansı ile jürilerin gözüne giren ve seçilen yarışmacı şimdi son 16 için mücadele verecek. Peki, Özgül Coşar kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar

MASTERCHEF ÖZGÜL COŞAR KİMDİR?

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Masterchef'te finale kalan isimler belli oldu. Özgül Coşar da finalde mücadele edecek yarışmacılar arasında yerini aldı.