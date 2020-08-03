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Masterchef kimdir? Özgül Coşar kaç yaşında ve nereli?

Masterchef’te heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Düelloların ardından tüm gözler final turuna çevrildi. Final turunda kazanan yarışmacılar son 16’ya kalmaya hak kazanacak. da son 16’ya kalmak ve hayallerini gerçekleştirmek isteyen yarışmacılar arasında yer alıyor. Masterchef’te başarılı bir performans sergileyerek jüriler tarafından seçilen Özgül Coşar hakkında ayrıntılı bilgilere bu başlık altından ulaşabilirsiniz. Peki, Özgül Coşar kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Giriş Tarihi: 3.8.2020 14:29 ABONE OL
Masterchef Özgül Coşar kimdir? Özgül Coşar kaç yaşında ve nereli?

Tv8 ekranlarının sevilen yarışması Masterchef, bu akşam yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Masterchef'te final turunda kazanan isimler heyecanla bekleniyor. Finalde yarışacak olan dikkat çekmeyi başaran isimler arasında yer aldı. Başarılı performansı ile jürilerin gözüne giren ve seçilen yarışmacı şimdi son 16 için mücadele verecek. Peki, Özgül Coşar kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar

MASTERCHEF ÖZGÜL COŞAR KİMDİR?

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Masterchef'te finale kalan isimler belli oldu. Özgül Coşar da finalde mücadele edecek yarışmacılar arasında yerini aldı.

Masterchef Özgül Coşar kimdir? Özgül Coşar kaç yaşında ve nereli?

36 yaşındadır ve Gıda Mühendisidir. Evli ve iki çocuğu olan Özgül Coşar, pastacılık ve ekmekçilik bölümünü bitirmiş. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyor.

FİNALE YÜKSELEN İSİMLER

Masterchef Türkiye'de üçlü düellolar 23 Temmuz Perşembe günü başladı. 23 Temmuz günü, Selin Aydın, Barbaros Yoloğlu, Serhat Doğramacı, Walison Fonseca şeflerden geçer not alarak bir üst tura çıkmaya hak kazandı.

24 Temmuz Cuma günü ise, Celal Sarıgül, Sedat Tuncer, Ayyüce Kamit, Berker Başmanav düelloları kazanıp final turuna ismini yazdıran yarışmacılar oldu.

Masterchef Özgül Coşar kimdir? Özgül Coşar kaç yaşında ve nereli?

25 Temmuz Cumartesi, Sefa Okyay Kılıç, Gülşah Suna, Arem Yüce, Furkan Yalçın düelloları kazanan isimler oldu.

26 Temmuz Pazar günü ise Esra Tokelli, Kayhan Özekin, ve Berk İlter MasterChef Türkiye'de final turuna kalan yarışmacılar oldu.

27 Temmuz Pazartesi günü Duygu Acarsoy, Büşra Uygur, Tanya Kilitkaya ve Emir Elidemir oldu.

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Masterchef Özgül Coşar kimdir? Özgül Coşar kaç yaşında ve nereli?
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