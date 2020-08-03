Masterchef Rezzan Atan kimdir? Hikâyesiyle duygulandıran Rezzan Atan kaç yaşında ve nereli?

Tv8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı Masterchef, 3 Ağustos Pazartesi bu akşam yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Masterchef'te final turunda kazanan isimler heyecanla bekleniyor. Finalde yarışacak olan Rezzan Atan, daha önce hayat hikâyesi ile de milyonları duygulandırtmıştı. Başarılı performansı ile jürilerin gözüne giren ve seçilen yarışmacı şimdi son 16 için mücadele verecek. Peki, Rezzan Atan kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar

REZZAN ATAN KİMDİR?

Masterchef'te son 16'ya kalabilmek için birbirinden başarılı yarışmacılar mücadele edecek. Bu yarışmacılar arasında Rezzan Atan da yer alıyor. Rezzan Atan'ın hayat hikayesi ise birçok kişi tarafından araştırılıyor.