Masterchef Rezzan Atan kimdir? Hikâyesiyle duygulandıran Rezzan Atan kaç yaşında ve nereli?

Tv8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı Masterchef, 3 Ağustos Pazartesi bu akşam yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Masterchef'te final turunda kazanan isimler heyecanla bekleniyor. Finalde yarışacak olan Rezzan Atan, daha önce hayat hikâyesi ile de milyonları duygulandırtmıştı. Başarılı performansı ile jürilerin gözüne giren ve seçilen yarışmacı şimdi son 16 için mücadele verecek. Peki, Rezzan Atan kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar
Masterchef'te son 16'ya kalabilmek için birbirinden başarılı yarışmacılar mücadele edecek. Bu yarışmacılar arasında Rezzan Atan da yer alıyor. Rezzan Atan'ın hayat hikayesi ise birçok kişi tarafından araştırılıyor.
İLK BÖLÜME DAMGA VURDU!
Survivor yarışmasının sona ermesiyle beraber Tv8 ekranlarında yeni bir macera yayın hayatına başladı. Masterchef Türkiye geçtiğimiz akşam tüm izleyenlerini ekranlara kilitlerken programda seçmelere katılan Rezzan Atan isimli yarışmacı hem anlattığı hayat hikayesi ile hem de yaptığı yemekle geceye damga vuran isim oldu.
ELEMEYE GELEBİLMEK İÇİN İKİ GÜN ÇALIŞTI!
Masterchef'te Somer Şef'in "yorgun görünüyorsun" sözleri ile yaşadıklarını anlatan Rezzan, elemeye gelebilmek için iki gün ağır çalıştığını ve yorgun olduğunu söyledi.
28 yaşındaki yarışmacı sekiz kardeşin en büyüğü olduğunu söylerken 9 yaşında iken ayakkabı boyacılığı yaptığını bu süreçte de lokantada yemek işine başladığını anlattı.
MEHMET ŞEF GÖZYAŞLARINI TUTAMADI!
Anne ve babasının resmi nikahlı olmadığından dolayı okula kaydolmak için amcasının üzerine kayıt olduğunu ve nüfusunda bu nedenle üç kardeşi göründüğünü anlattı.,
Anlattıkları ile beraber izleyenleri olduğu gibi jüri koltuğunda oturan Mehmet Şef'i de gözyaşlarına boğdu.
Aslen Şırnaklı olan yarışmacı doğu mutfağını çok iyi bildiğini ifade ederken Rezzan Atan, Mehmet Şef ile Somer Şef'in evet oyları sonucunda sonraki tura geçmeyi başardı.