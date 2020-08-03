MasterChef Türkiye yarışmacısı Eray Aksungur kimdir? Eray Aksungur hayatı ve gerçek mesleği...

Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok dikkat çeken yarışmaları arasında MasterChef Türkiye yer alıyor ve yarışmada yaşananların yanı sıra yarışmacılar ile iligli detaylar da programın takipçileri tarafından araştırılıyor. En çok merak edilen yarışmacılar arasında ise Eray Aksungur yer alıyor. Yarışmanın hayranları Eray Aksungur kimdir, nereli ve kaç yaşında sorularının yanında MasterChef Eray Aksungur'in mesleğini de merak ediyor. Bu başlık altında, MasterChef'in dikkat çeken yarışmacısı Eray Aksungur hakkında detaylar yer almaktadır.

MASTERCHEF ERAY AKSUNGUR KİMDİR?

23 yaşındaki Eray Aksungur, Mengen Meslek Yüksekokulu Aşçışılık Bölümü'nden mezun oldu. İstanbul ve Bodrum'da çeşitli otellerde aşçılık yapan Eray, son olarak ise Bolu'daki bir otelde çalışmaya başladı.

Eray Aksungur, yıllar önce Show TV'de yayınlanan ve Danilo Zanna'nın da jüri olduğu Lezzet Akamedisi'nde yarıştı.