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yarışmacısı kimdir? Eray Aksungur hayatı ve gerçek mesleği...

'te birincilik için ter döken , yarışmanın takipçileri tarafından araştırılıyor. Peki, TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışmacılarından Eray Aksungur kimdir, nereli ve kaç yaşındadır? İşte, dikkat çeken yarışmacıs Eray Aksungur kimdir sorusunun yanıtı ve yarışmacı hakkında detaylar...

Giriş Tarihi: 3.8.2020 16:53 ABONE OL
MasterChef Türkiye yarışmacısı Eray Aksungur kimdir? Eray Aksungur hayatı ve gerçek mesleği...

'de televizyon ekranlarının en çok dikkat çeken yarışmaları arasında Türkiye yer alıyor ve yarışmada yaşananların yanı sıra yarışmacılar ile iligli detaylar da programın takipçileri tarafından araştırılıyor. En çok merak edilen yarışmacılar arasında ise yer alıyor. Yarışmanın hayranları Eray Aksungur kimdir, nereli ve kaç yaşında sorularının yanında MasterChef Eray Aksungur'in mesleğini de merak ediyor. Bu başlık altında, MasterChef'in dikkat çeken yarışmacısı Eray Aksungur hakkında detaylar yer almaktadır.

MASTERCHEF ERAY AKSUNGUR KİMDİR?

23 yaşındaki Eray Aksungur, Mengen Meslek Yüksekokulu Aşçışılık Bölümü'nden mezun oldu. İstanbul ve Bodrum'da çeşitli otellerde aşçılık yapan Eray, son olarak ise Bolu'daki bir otelde çalışmaya başladı.

Eray Aksungur, yıllar önce Show TV'de yayınlanan ve Danilo Zanna'nın da jüri olduğu Lezzet Akamedisi'nde yarıştı.

MasterChef Türkiye yarışmacısı Eray Aksungur kimdir? Eray Aksungur hayatı ve gerçek mesleği...

Yarışmaya Bolu'dan katılan ve bir otelde aşçılık yapan 23 yaşındaki ise tarhanaya bulanmış, taze ıhlamurlu levrek yaparak yarıştı.

MasterChef Türkiye yarışmacısı Eray Aksungur kimdir? Eray Aksungur hayatı ve gerçek mesleği...

Yarışmacı adaylarından , jüri üyesi Danilo Şef'in tanıdığı çıkınca ortaya eğlenceli dakikalar yaşandı. Stüdyoya giren Eray Aksungur'u gören Danilo Zanna şaşkınlık yaşadı. Zanna, "Eray ile farklı bir programda birlikteydik. Orada yarışmıştı" dedi.

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MasterChef Türkiye yarışmacısı Eray Aksungur kimdir? Eray Aksungur hayatı ve gerçek mesleği...
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