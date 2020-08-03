Masterchef Türkiye'nin iddialı yarışmacılarından Barbaros Yoloğlu kimdir? Başarılı aşçı Barbaros Yoloğlu nereli ve kaç yaşında?

Yarışmaya katıldığı günden itibaren yaptığı yemeklerle dikkatleri üzerine çeken Barbaros Yoloğlu, yarışmaya Bodrum'dan katılıyor. Mesleği aşçılık olan yarışmacı 26 yaşında. Kendisine çok güvendiğini söyleyen Barbaros Yoloğlu, Mehmet Şef, Somer Şef ve Danilo Şef'in onayını alarak finale kalıp son 16 yarışmacıdan biri olmak istiyor. Walison Fonseca, Serhat Doğramacı ve Selin Aydın gibi favoriler de bu akşam finale çıkmak için mücadele edecek.

Instagram hesabında sürekli yaptığı yemekleri ve gezdiği yerleri paylaşan Barbaros Yoloğlu, başarılı bir aşçı olarak dikkat çekiyor. Yaptığı yemekleri paylaşan başarılı aşçının takipçi sayısı ise 1.377.

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