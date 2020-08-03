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'nin iddialı yarışmacılarından kimdir? Başarılı aşçı Barbaros Yoloğlu nereli ve kaç yaşında?

'nın yapımcılığını üstlendiği yarışması üçüncü sezonuyla ekranlara geliyor. Bayram nedeniyle yeni bölümü yayınlanmayan Masterchef'te bugün son 16 yarışmacı belli olacak. İddialı yarışmacı kimdir ve kaç yaşında? Üçlü düello şeklinde gerçekleşecek yarışmada finale çıkan kişiler belirlenecek. İddialı yarışmacı Barbaros Yoloğlu hali hazırda şeflik yapıyor.

Giriş Tarihi: 3.8.2020 15:59 ABONE OL
Masterchef Türkiye'nin iddialı yarışmacılarından Barbaros Yoloğlu kimdir? Başarılı aşçı Barbaros Yoloğlu nereli ve kaç yaşında?

Yarışmaya katıldığı günden itibaren yaptığı yemeklerle dikkatleri üzerine çeken Barbaros Yoloğlu, yarışmaya Bodrum'dan katılıyor. Mesleği aşçılık olan yarışmacı 26 yaşında. Kendisine çok güvendiğini söyleyen Barbaros Yoloğlu, Mehmet Şef, Somer Şef ve Danilo Şef'in onayını alarak finale kalıp son 16 yarışmacıdan biri olmak istiyor. Walison Fonseca, Serhat Doğramacı ve Selin Aydın gibi favoriler de bu akşam finale çıkmak için mücadele edecek.

Instagram hesabında sürekli yaptığı yemekleri ve gezdiği yerleri paylaşan Barbaros Yoloğlu, başarılı bir aşçı olarak dikkat çekiyor. Yaptığı yemekleri paylaşan başarılı aşçının takipçi sayısı ise 1.377.

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Masterchef Türkiye'nin iddialı yarışmacılarından Barbaros Yoloğlu kimdir? Başarılı aşçı Barbaros Yoloğlu nereli ve kaç yaşında?
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