MasterChef Uğur Yılmaz Deniz kimdir? Uğur Yılmaz Deniz kaç yaşında ve nereli?

MasterChef Türkiye 2020'de, üçlü düello heyecanı devam ediyor. Yarışmaya katılmadan önce Katar'da çalışma fırsatı bulduğunu anlatan ve ilk turda yaptığı bonfile sarma tarifi ile jürinin beğenisini kazanan Uğur Yılmaz Deniz, üçlü düelloya katılmaya hak kazanmıştı. Üçlü düelloda da rakiplerinden daha üstün bir performans sergileyerek final turunda boy gösterecek yarışmacılar arasına katıldı. Peki, 2020 MasterChef Uğur Yılmaz Deniz kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte, yarışmacının hayatı..

MASTERCHEF UĞUR YILMAZ DENİZ KİMDİR NERELİ KAÇ YAŞINDA?

Yarışmaya Antalya'dan katılan Masterchef Uğur Yılmaz Deniz 26 yaşında ve aşçı. Yarışmaya başvurmadan önce Katar Doha'da çalışma fırsatı bulduğunu söyleyen Masterchef Uğur Yılmaz Deniz şeflerine özel tarifi olan bonfile sarma yaptı.

Lezzet konusunda başarılı olan ancak sunum tabağının geliştirmesi gerektiği söylenen Masterchef Uğur evet oylarını alarak üst tura yükseldi.