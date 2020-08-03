Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Medya Haberleri MasterChef Uğur Yılmaz Deniz kimdir? Uğur Yılmaz Deniz kaç yaşında ve nereli?

MasterChef kimdir? Uğur Yılmaz Deniz kaç yaşında ve nereli?

Ekranların sevilen yarışması MasterChef Türkiye’de son 16 heyecanı yaşanıyor. Son elemenin ardından son 16 kişinin yarışacağı final etabına kalmak için yarışacak yarışmalar belli olacak. Yarışmaya katıldığı bölümden itibaren izleyenlerin dikkatini çeken yarışmacılardan bir tanesi de . Yarışmaya Antalya’dan dahil olan Uğur Yılmaz Deniz, MasterChef olmak için hünerlerini sergileyecek. Peki, MasterChef Uğur Yılmaz Deniz kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Uğur Yılmaz Deniz hakkında merak edilenler…

Giriş Tarihi: 3.8.2020 19:20 ABONE OL
MasterChef Uğur Yılmaz Deniz kimdir? Uğur Yılmaz Deniz kaç yaşında ve nereli?

MasterChef Türkiye 2020'de, üçlü düello heyecanı devam ediyor. Yarışmaya katılmadan önce Katar'da çalışma fırsatı bulduğunu anlatan ve ilk turda yaptığı bonfile sarma tarifi ile jürinin beğenisini kazanan Uğur Yılmaz Deniz, üçlü düelloya katılmaya hak kazanmıştı. Üçlü düelloda da rakiplerinden daha üstün bir performans sergileyerek final turunda boy gösterecek yarışmacılar arasına katıldı. Peki, 2020 MasterChef Uğur Yılmaz Deniz kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte, yarışmacının hayatı..

MASTERCHEF UĞUR YILMAZ DENİZ KİMDİR NERELİ KAÇ YAŞINDA?

Yarışmaya Antalya'dan katılan Masterchef Uğur Yılmaz Deniz 26 yaşında ve aşçı. Yarışmaya başvurmadan önce Katar Doha'da çalışma fırsatı bulduğunu söyleyen Masterchef Uğur Yılmaz Deniz şeflerine özel tarifi olan bonfile sarma yaptı.

Lezzet konusunda başarılı olan ancak sunum tabağının geliştirmesi gerektiği söylenen Masterchef Uğur evet oylarını alarak üst tura yükseldi.

ARKADAŞINA GÖNDER
MasterChef Uğur Yılmaz Deniz kimdir? Uğur Yılmaz Deniz kaç yaşında ve nereli?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA