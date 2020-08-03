SON DAKİKA | Mert Öcal, Survivor Evrim hakkındaki aşk iddialarına yönelik ilk kez konuştu! Survivor Mert: "Aşık olma ihtimalim olsa bile.."

Son dakika haberleri...Survivor yarışmacıları sırayla açıklamalar yapmaya devam ediyor. Son olarak Survivor Mert Öcal, Evrim Keklik ile ilgili açıklamalarda bulundu. "Survivor'da maalesef aşık olmadım" diyen Mert öcal aynı zamanda önceliklerinin farklı olduğunu ve yarışma sırasında açlık ve barınma olduğu için aşka sıra gelmediğini söyledi.

MERT ÖCAL VE EVRİM KEKLİK ARASINDA NELER OLUYOR?

Hürriyet gazetesinden Hakan Gence'ye konuşan Mert Öcal, "Evrim'le aşk mı yaşıyor?" haberlerine açıklık getirdi. Yaptığı açıklamalar ile sosyal medyada gündem olan Mert Öcal, önceliklerinin farklı olduğunu dile getirirken "Evrim benim canımdır" ifadelerini kullandı.

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