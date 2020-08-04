Show Tv ekranlarına bu akşam gelecek olan 6 Kişi filmi için heyecan dorukta. 2015 yılında vizyona giren film, bu akşam televizyon izleyicisi ile buluşacak. Filmin konusu ve oyuncu kadrosu araştırılmaya başlandı. Peki; 6 Kişi filmi konusu nedir? 6 Kişi filmi oyuncuları kimler?

6 KİŞİ FİLMİ KONUSU

Siyah bir ops keskin nişancı olan Sam Blake (Martin Kemp), yalnızca "Jericho" olarak bilinen psikotik bir terörist tarafından altı saat içinde görünüşte ilgisiz altı kişiyi öldürmek için şantaja maruz kalıyor. Başarısız olursa, bir hedefi kaçırırsa, polise giderse veya yakalanırsa, ölüm oranı çok daha yüksek olacaktır.

6 KİŞİ FİLMİ OYUNCULARI