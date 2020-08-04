Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Medya Haberleri 6 Kişi filmi konusu nedir? 6 Kişi filmi oyuncuları kimler?

konusu nedir? kimler?

Bu akşam Show Tv ekranlarına gelecek olan için geri sayım başladı. Bir terörist tarafından şantaja uğrayan tetikçi Sam White'ın birbiriyle ilgisi olmayan altı kişiyi altı saat içinde öldürmesi gerekmektedir. Ama olaylar göründüğünden daha fazlasıdır. Peki; nedir? kimler?

Giriş Tarihi: 4.8.2020 16:32 ABONE OL
6 Kişi filmi konusu nedir? 6 Kişi filmi oyuncuları kimler?

Show Tv ekranlarına bu akşam gelecek olan 6 Kişi filmi için heyecan dorukta. 2015 yılında vizyona giren film, bu akşam televizyon izleyicisi ile buluşacak. Filmin konusu ve oyuncu kadrosu araştırılmaya başlandı. Peki; 6 Kişi filmi konusu nedir? 6 Kişi filmi oyuncuları kimler?

6 KİŞİ FİLMİ KONUSU

Siyah bir ops keskin nişancı olan Sam Blake (Martin Kemp), yalnızca "Jericho" olarak bilinen psikotik bir terörist tarafından altı saat içinde görünüşte ilgisiz altı kişiyi öldürmek için şantaja maruz kalıyor. Başarısız olursa, bir hedefi kaçırırsa, polise giderse veya yakalanırsa, ölüm oranı çok daha yüksek olacaktır.

6 KİŞİ FİLMİ OYUNCULARI


  • Martin Kemp (Sam Blake)

  • Patrick Bergin (Alistair Montcrief)

  • April Pearson (Lexi)

  • Nick Moran (Roy Dixon)

  • Anouska Mond (Hannah Siddiq)
  • Bruce Payne (James Newmont)
ARKADAŞINA GÖNDER
6 Kişi filmi konusu nedir? 6 Kişi filmi oyuncuları kimler?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA