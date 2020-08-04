Yabancı filmlere ilgisi olanlar için bu akşam 7. Koğuştaki Mucize filmi izleyicisiyle buluşacak. Dram türünde yayınlanacak olan filmin konusu ve oyuncuları ise merak ediliyor. Asıl adı Miracle In Cell No 7 olan 7. Koğuştaki Mucize filminde 7 yaşındaki kızı ile aynı zeka yaşına sahip bir babanın adalet arayışını konu ediyor. Bu akşam TRT1'de yayınlanacak olan film hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. Peki 7. Koğuştaki Mucize filmi konusu ne? 7. Koğuştaki Mucize oyuncuları kim?
7 yaşındaki kızı ile aynı zeka yaşına sahip bir babanın adalet arayışını konu ediyor. Güney Kore'de üst düzey bir yetkilinin ölmesi ile cinayet Yong-Goo'nun üstüne kalıyor. Yong-Goo zeka geriliği olan ve 7 yaşındaki kızı ile birlikte yaşayan bir adamdır. Yong-Goo'nun hapse girmesi ile büyük bir dram yaşanmaya başlar.
Ryu Seung-ryong, Kal So-won ve Park Shin-hye'nin
Miracle In Cell No 7 (7. Koğuştaki Mucize)
Yapımcı: Kim Min-ki ve Lee Sang-hun
Yönetmen: Lee Hwan-kyung'ın yaptığı
Senaryo Lee Hwan-kyung, Yu Young-a, Kim Hwang-sung ve Kim Young-seok'ın
Oyuncu Kadrosu: Ryu Seung-ryong, Kal So-won ve Park Shin-hye'nin
Vizyon Tarihi: 2013 yapımı Güney Kore filmi