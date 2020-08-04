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7. Koğuştaki Mucize filmi konusu ne? 7. Koğuştaki Mucize oyuncuları kim?

Güney Kore yapımı 7. Koğuştaki Mucize filmi bu akşam televizyonda yayınlanacak. Ülkemizde Aras Bulut İynemli'nin başrolünde olduğu yabancı film uyarlaması yapım dram türünde karşımıza çıkıyor. Asıl adı 7 olan filmde7 yaşındaki kızı ile aynı zeka yaşına sahip bir babanın adalet arayışını konu ediyor. Sürükleyici hikayesi ve dikkat çeken oyuncu kadrosuyla film izleyicisiyle buluşmayı bekliyor. Peki 7. Koğuştaki Mucize filmi konusu ne? 7. Koğuştaki Mucize oyuncuları kim?

Giriş Tarihi: 4.8.2020 15:15 ABONE OL
7. Koğuştaki Mucize filmi konusu ne? 7. Koğuştaki Mucize oyuncuları kim?

Yabancı filmlere ilgisi olanlar için bu akşam 7. Koğuştaki Mucize filmi izleyicisiyle buluşacak. Dram türünde yayınlanacak olan filmin konusu ve oyuncuları ise merak ediliyor. Asıl adı Miracle In Cell No 7 olan 7. Koğuştaki Mucize filminde 7 yaşındaki kızı ile aynı zeka yaşına sahip bir babanın adalet arayışını konu ediyor. Bu akşam TRT1'de yayınlanacak olan film hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. Peki 7. Koğuştaki Mucize filmi konusu ne? 7. Koğuştaki Mucize oyuncuları kim?

7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE FİLMİ KONUSU NE?

7 yaşındaki kızı ile aynı zeka yaşına sahip bir babanın adalet arayışını konu ediyor. Güney Kore'de üst düzey bir yetkilinin ölmesi ile cinayet Yong-Goo'nun üstüne kalıyor. Yong-Goo zeka geriliği olan ve 7 yaşındaki kızı ile birlikte yaşayan bir adamdır. Yong-Goo'nun hapse girmesi ile büyük bir dram yaşanmaya başlar.

7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Ryu Seung-ryong, Kal So-won ve Park Shin-hye'nin

Miracle In Cell No 7 (7. Koğuştaki Mucize)

Yapımcı: Kim Min-ki ve Lee Sang-hun

Yönetmen: Lee Hwan-kyung'ın yaptığı

Senaryo Lee Hwan-kyung, Yu Young-a, Kim Hwang-sung ve Kim Young-seok'ın

Oyuncu Kadrosu: Ryu Seung-ryong, Kal So-won ve Park Shin-hye'nin

Vizyon Tarihi: 2013 yapımı Güney Kore filmi

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7. Koğuştaki Mucize filmi konusu ne? 7. Koğuştaki Mucize oyuncuları kim?
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