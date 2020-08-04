Son dakika haberi: Daria Kyryliuk olayında yeni gelişme! Ünlü modelin dayak yediği iddiasıyla gündeme gelen mekan kapatıldı!

Son dakika haberi… Çeşme Momo Beach Club'ta dünyaca ünlü top model Daria Kyryliuk'un darp iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Ukraynalı top model Daria Kyryliuk, tatil için geldiği Çeşme'de, 1 Ağustos'ta gittiği beach club'dan çıkışta güvenlik görevlileri tarafından darbedildiğini öne sürüp, Instagram hesabından paylaşımlarda bulundu. Kyryliuk, yüzü kan içindeki fotoğrafıyla yaptığı paylaşım sosyal medyada büyük yankı bulmuştu. Son olarak mekanın 15 gün süreliğine kapatıldığı bilgisi geldi. İşte son dakika haberinin detayları…
Daria Kyryliuk'un güvenlik görevlileri tarafından darp edildiğini iddia ettiği Momo Beach adlı eğlence mekanına 'toplum sağlığına tehlike arz eden eylemlerine devam etmesi' nedeniyle 15 gün kapatma cezası verildi.
Çeşme'de dünyaca ünlü model Daria Kyryliuk'un güvenlik görevlileri tarafından darp edildiğini iddia ettiği Momo Beach, İlçe Hıfzısıhha Kurulu kararınca salgın önlemlerini uygulamaması gerekçe gösterilerek 15 gün kapatıldı.
İşletmeye daha önce yapılan denetimlerinde sosyal mesafe kuralına uyulmadığının tespit edildiği, 6 kez Hıfzısıhha Kurul Kararına uymamaktan işlem yapıldığı bildirildi.
Son dakika haberi... İzmir'in Çeşme ilçesinde 6 işletme yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle 15 gün süreyle kapatıldı.
Alınan bilgiye göre, ilgili birimlerce yapılan denetimlerde sosyal mesafe kurallarına uymayan kafeterya, lokanta ve eğlence mekanlarıyla ilgili tutanak tutuldu.
Bu kapsamda İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, sosyal mesafe kurallarına uymadıkları için haklarında 4 ve üstü tutanak tutulan 6 işletmenin 15 gün süreyle kapatılmasına karar verildi.
Bayram tatili nedeniyle yoğunluk yaşanan ilçede bugün, polis ekiplerinin gerçekleştirdiği maske ve sosyal mesafe denetimlerinde de 116 kişi ile 32 işletmeye ceza uygulanmıştı.
Ünlü model Kyryluuk ve darbedilen Birleşik Arap Emirlikleri uyruklu arkadaşı Mansoor Saeed Saıf Jabr Alsuwaıdı'nın şikayeti üzerine polis soruşturma başlattı. Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, darbedilen Kyryliuk ve arkadaşı Alsuwaıdı'nın ifadelerini aldı. Polis, ayrıca Kyryliuk'un erkek arkadaşı Baran Güneş ile Jake Peter Wıllıs Flemıng'in olayla ilgili bilgisine başvurdu.
Daria Kyryliuk, ifadesinde, tatil için geldiği Çeşme'de erkek arkadaşının da aralarında bulunduğu bir grup ile gittiği beach club'dan saat 03.00 sıralarında çıkarken, nedensiz olarak özel güvenlik görevlileri tarafından darbedildiklerini söyledi.
Alsuwaıdı de ifadesinde aynı konuyu anlattı. İkili, kendilerini darbeden kişinin isminin 'Kadir' olduğunu kaydetti.
Polis, ünlü modelin ismini verdiği kişinin, beach club'ın güvenlik müdürü Kadir K. (38), olduğunu belirledi. Polisin telefonla ulaştığı Kadir K., şehir dışında olduğunu söyledi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürerken, beach club'ın yetkililerinden biri de gerekli açıklamayı sosyal medyadan yaptıklarını belirtip, "Emniyet şu an için işin takibinde. Görüntülü herhangi bir açıklama yapmamamız avukatlar tarafından söylendi. Emniyet olayın iç yüzünü soruşturuyor. Suçlamaları zaten kabul etmedik" dedi.
Beach club tarafından sosyal medyada yapılan yazılı açıklamada ise "İşletmemizin otopark kısmında iki grup arasında çıkan kavgaya güvenlik görevlilerimiz müdahale etmek durumunda kalmıştır. İşletmemizde geçirdiği vakitlerde, kendisi arkadaşlarına sergilediği hırçın ve agresif tavırlarından dolayı Daria Kyryliuk'a sevgilisinin korumaları, mekanda bulunduğu süre boyunca eşlik etmiştir. Taraflar güvenlik bir şekilde ayrıldıktan sonra Daria Hanım'ın evine gittiği ve komşuları ile de kavga ettiğini ve olaya polisin müdahale ettiği öğrenilmiştir" denildi.
Açıklamada ayrıca Daria Kyryliuk'un Instagram'daki paylaşımında iddia ettiği gibi meydana gelen yaralanmada işletmenin güvenlik ekibinin hiçbir dahli olmadığı da savunulup, "Daira Kyryliuk ve beraberindekiler 2 Ağustos'ta tekrar mekanımıza gelmişlerdir" denildi.