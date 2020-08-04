Masterchef son 16'ya kim kaldı, ana kadro yarışmacıları belli mi? 3 Ağustos 2020 Masterchef ana kadro yarışmacıları ile günün birincisi kim oldu?

Tv8 ekranlarının heyecan dolu yarışma programı Masterchef ana kadro yarışmacıları bu akşam belli oluyor. Final turuna kalan yarışmacılardan bugün jüri üyeleri talaş böreği yapmalarını isterken yarışmacılar ise ana kadroda yer alabilmek için en iyi yemeği hazırlamaya çalışıyor. Peki, Masterchef ana kadro yarışmacıları kim oldu? Masterchef 16 yarışmacı ile ana kadro yarışmacıları kimler?
Masterchef 2020 Türkiye yarışmasında bu akşam ana kadro yarışmacıları belli oluyor. Programda final turuna kalan kişiler jürilerin isteği ile geleneksel talaş böreği yaparak programda devam edecek 16 kişiden biri olmak için mücadele ediyor…
MASTERCHEF ANA KADRO YARIŞMACILARI KİMLER OLDU?
Final turunda gerçekleşen yarışmada bugün en iyi tabağı ortaya çıkararak son 16 kişilik ana kadroda olan kişi Serhat Doğramacı oldu.
23 Temmuz Perşembe günü MasterChef 2020'de yarışmacılar sufle, 4 peynirli niyokki, pastırmalı humus, asma yaprağında barbun ile yarıştı. üçlü düelloların sonunda Selin Aydın, Barbaros Yoloğlu, Serhat Doğramacı, Walison Fonseca şeflerden geçer not alarak bir üst tura çıkmaya hak kazandı.
24 Temmuz Cuma günü yarışmacılar Fransız soğan çorbası, baklava hamurunda levrek, Steak tartar, fish and cips ile yarıştı. Celal Sarıgül, Sedat Tuncer, Ayyüce Kamit, Berker Başmanav düelloları kazanıp final turuna ismini yazdıran yarışmacılar oldu.
25 Temmuz Cumartesi akşamı ise ekrana gelen MasterChef 2020 dokuzuncu bölümde adaylar Tikka masala, Ceviche, islim kebabı, künefe, poşe yumurta ile jüri üyelerinin karşısına çıktı. Sefa Okyay Kılıç, Gülşah Suna, Arem Yüce, Furkan Yalçın üçlü düelloları kazanarak finale kalan isimler oldu.
Ana kadro yarışmacıları belli olduğunda haberimizde olacaktır...