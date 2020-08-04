Masterchef son 16'ya kim kaldı, ana kadro yarışmacıları belli mi? 3 Ağustos 2020 Masterchef ana kadro yarışmacıları ile günün birincisi kim oldu?

Tv8 ekranlarının heyecan dolu yarışma programı Masterchef ana kadro yarışmacıları bu akşam belli oluyor. Final turuna kalan yarışmacılardan bugün jüri üyeleri talaş böreği yapmalarını isterken yarışmacılar ise ana kadroda yer alabilmek için en iyi yemeği hazırlamaya çalışıyor. Peki, Masterchef ana kadro yarışmacıları kim oldu? Masterchef 16 yarışmacı ile ana kadro yarışmacıları kimler?

MASTERCHEF ANA KADRO YARIŞMACILARI KİMLER OLDU?

Masterchef 2020 Türkiye yarışmasında bu akşam ana kadro yarışmacıları belli oluyor. Programda final turuna kalan kişiler jürilerin isteği ile geleneksel talaş böreği yaparak programda devam edecek 16 kişiden biri olmak için mücadele ediyor…