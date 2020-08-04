Sahnede Yeşim Salkım'a hakaretler yağdıran Murat Övüç kimdir? Murat Övüç nereli ve kaç yaşında?

Sahnede ünlü sanatçı Yeşim Salkım'a hakaretler yağdırarak gündeme oturan Murat Övüç hakkında merak edilenler araştırılıyor. Sosyal medya hesabından binlerce video paylaşarak gündeme gelen sosyal medya fenomeni 1968 yılında Van'da dünyaya gelmiştir. Peki; Murat Övüç kimdir, kaç yaşında ve nereli?

MURAT ÖVÜÇ KİMDİR?

Instagram hesabından paylaştığı birbirinden komik videolarla geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Murat Övüç, 1968 yılında Van'da dünyaya geldi, aslen Vanlı'dır. 5 kardeşten en küçüğü olan Övüç, yardımsever yapısıyla da sevenlerinin gönlüne taht kurdu.

Tarot falı bakıp, yaşam koçluğu da yapan Murat Övüç, Pertevniyal Lisesi'nde eğitim gördükten sonra, Bahçeşehir Üniversitesi İşletme Bölümünü tamamladı. 6 yıl kadar evli olan Övüç'ün bir de oğlu bulunuyor. Fenomen isim, sosyal medyada 18 ay askerlik yaptığını da açıkladı.

Başarılı fenomen, videolarının yanı sıra, Sedat Kapurtu'nun yönetmenliğini üstlendiği, 17 Ağustos 2018 tarihinde vizyona giren Benim Adım Osman isimli filmde oyunculuğunu sergiledi.