Son dakika haberi: Survivor Mert: "Aşık olma ihtimalim olsa bile.." Mert Öcal, Survivor Evrim hakkındaki aşk iddialarına yönelik ilk kez konuştu!

Son dakika haberleri...Survivor yarışmacıları sırayla açıklamalar yapmaya devam ediyor. Son olarak Survivor Mert Öcal, Evrim Keklik ile ilgili açıklamalarda bulundu. "Survivor'da maalesef aşık olmadım" diyen Mert öcal aynı zamanda önceliklerinin farklı olduğunu ve yarışma sırasında açlık ve barınma olduğu için aşka sıra gelmediğini söyledi.
Hürriyet gazetesinden Hakan Gence'ye konuşan Mert Öcal, "Evrim'le aşk mı yaşıyor?" haberlerine açıklık getirdi. Yaptığı açıklamalar ile sosyal medyada gündem olan Mert Öcal, önceliklerinin farklı olduğunu dile getirirken "Evrim benim canımdır" ifadelerini kullandı.
İşte son dakika haberine yönelik detaylar!
'Survivor 2020'nin sevilen isimleri Evrim ve Mert'in hayranları, ikiliyi yan yana görmek için gün sayıyor.
Hürriyet gazetesinden Hakan Gence'ye konuşan Mert Öcal, "Evrim'le aşk mı yaşıyor?" haberlerine açıklık getirdi.
"Survivor'da maalesef aşık olmadım" diyen Mert Öcal, "Aşık olma ihtimalim olsa bile orada öncelikler var. Açlık ve barınma var. Bunları karşılayamadığımız için ona sıra gelmedi" dedi.
"Evrim benim canımdır" ifadelerini kullanan oyuncu, "İnsanların dediği gibi bir şey yok maalesef" açıklamasında bulundu.
Evrim Keklik ise yayından sonra Instagram hesabının hikaye bölümünden, "Maalesef yok yani" diyerek bir paylaşım yaptı.
Survivor'da Mert Öcal'ın veda ettiği eleme konseyinde, Acun Ilıcalı'nın elenen ismi anons ettiği anlarda en büyük şaşkınlığı yaşayan isimlerden biri gönüllüler takımından Evrim Keklik olmuştu.
Mert'in gidişiyle ilgili konuşan Evrim, hiç beklemediği bir ismin Survivor'dan elendiğini ve gerçek anlamda yıkıldığını söylemişti: Ummadığım bir kişi veda etti, gerçekten yıkıldım.