SON DAKİKA | Survivor Aycan ile Survivor Atakan arasında aşk mı başladı? Yakalandıran fotoğraf...

2019 Survivor yarışmacısı Atakan'ın kendi döneminde Yunanistan takımı oyuncusu Katerina Dalaka ile adı aşk dedikodularına çıkmış ve yarışmada da yakınlaştıkları görülmüştü. Dalaka'da aradığını bulamayan Atakan Işıktutan ismi şimdilerde Survivor Aycan ile anılmaya başlandı. Sosyal medya hesabından Aycan Yanaç ile story paylaşan Survivor Atakan'ın bu paylaşımının ardından aralarında aşk dedikoduları çıktı. İşte Survivor Aycan ve Atakan Işıktutan arasındaki son dakika gelişmeleri...

AYCAN YANAÇ VE ATAKAN IŞIKTUTAN AŞK MI YAŞIYOR?

Survivor 2020 yarışmacısı Aycan Yanaç ile Survivor 2019 yarışmacısı Atakan Işıktutan arasındaki aşk iddiaları gündeme bomba gibi düştü. "Yakalandı" notuyla story paylaşan Atakan'ın ardından bu iddialar ise güçlenmeye başladı.

İşte o görüntüler ile son dakika gelişmeleri...