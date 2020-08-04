Kanal D ekranlarına bu akşam gelecek olan Star Trek Sonsuzluk filmi için heyecan dorukta. Sonsuzluk'ta, Atılgan gemisinin ve cesur mürettebatının epik yolculuğu devam ederken, mürettebat uzayın bilinmeyen derinliklerinde kendilerini ve federasyonun temsil ettiği her şeyi sınayan gizemli, yeni bir düşmanla karşılaşır. Peki; Star Trek Sonsuzluk filmi konusu nedir? Star Trek Sonsuzluk filmi oyuncuları kimler?

STAR TREK SONSUZLUK FİLMİ KONUSU

Sonsuzluk'ta, Atılgan gemisinin ve cesur mürettebatının epik yolculuğu devam ederken, mürettebat uzayın bilinmeyen derinliklerinde kendilerini ve federasyonun temsil ettiği her şeyi sınayan gizemli, yeni bir düşmanla karşılaşır. Kirk ve ekibini yok etme tehlikesi söz konusudur ve bu bilinmeyen, ücra bölgede iletişim de yoktur. Kirk mürettebatı toparlamaya ve Yorktown üssünü kurtarmak için geri dönmeye çalışacaktır.

STAR TREK SONSUZLUK FİLMİ OYUNCULARI