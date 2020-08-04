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filmi konusu nedir? kimler?

Bu akşam Kanal D ekranlarına gelecek olan filmi için geri sayım başladı. 2016 yılı ve ABD yapımı filmin yönetmen koltuğunda Justin Lin oturuyor. Bilim kurgu, aksiyon ve macera türlerinde olan film merakla bekleniyor. Peki; nedir? kimler?

Giriş Tarihi: 4.8.2020 16:41 ABONE OL
Star Trek Sonsuzluk filmi konusu nedir? Star Trek Sonsuzluk filmi oyuncuları kimler?

Kanal D ekranlarına bu akşam gelecek olan Star Trek Sonsuzluk filmi için heyecan dorukta. Sonsuzluk'ta, Atılgan gemisinin ve cesur mürettebatının epik yolculuğu devam ederken, mürettebat uzayın bilinmeyen derinliklerinde kendilerini ve federasyonun temsil ettiği her şeyi sınayan gizemli, yeni bir düşmanla karşılaşır. Peki; Star Trek Sonsuzluk filmi konusu nedir? Star Trek Sonsuzluk filmi oyuncuları kimler?

STAR TREK SONSUZLUK FİLMİ KONUSU

Sonsuzluk'ta, Atılgan gemisinin ve cesur mürettebatının epik yolculuğu devam ederken, mürettebat uzayın bilinmeyen derinliklerinde kendilerini ve federasyonun temsil ettiği her şeyi sınayan gizemli, yeni bir düşmanla karşılaşır. Kirk ve ekibini yok etme tehlikesi söz konusudur ve bu bilinmeyen, ücra bölgede iletişim de yoktur. Kirk mürettebatı toparlamaya ve Yorktown üssünü kurtarmak için geri dönmeye çalışacaktır.

STAR TREK SONSUZLUK FİLMİ OYUNCULARI

  • Orijinal adı : Star Trek Beyond
  • Yönetmen : Justin Lin
  • Yapım Yılı : 2016 - ABD
  • Türü : Bilimkurgu, Aksiyon, Macera
  • Oyuncular : Chris Pine, Zachary Quinto, Simon Pegg, Sofia Boutella, Idris Elba, Karl Urban, Zoe Saldana ve Anton Yelchin

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Star Trek Sonsuzluk filmi konusu nedir? Star Trek Sonsuzluk filmi oyuncuları kimler?
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