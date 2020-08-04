Survivor Cemal Can hakkında son dakika: Caner Çalışır'ın mezarı başında Cemal Can'a sitem edildi!

Kurban Bayramı dolayısıyla Caner Çalışır'ın mezarını ziyaret eden Cemile Kaya, görüntüleri sosyal medyadan paylaştı ve çeşitli sitemlerde bulundu. Vefasız olmakla suçlayan Cemile Kaya, özellikle Survivor Cemal Can olmak üzere pek çok arkadaşına sitem etti. Bu durum ise kısa sürede sosyal medyada yayıldı. İşte son dakika haberinin detayları!
Caner Çalışır'ın vefatını yarışma finalinden 3 gün sonra öğrenen Survivor Cemal Can'a tepkiler giderek büyüyor. Ortak arkadaşları Cemile Kaya, Kurban Bayramı nedeniyle Caner Çalışır'ın mezarına gitmiş ve arkadaşlarını vefasız olmakla suçlamıştı. Bunlardan bir tanesi de Cemal Can Canseven oldu.
İşte son dakika haberinin detayları!
Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can, yarışmanın sona ermesinin ardından hızlı bir şekilde normal hayatına döndü. Ailesiyle zaman geçiren Cemal Can, yakın dostu Danla Bilic ile Çeşme-Bodrum arasında tatil planı yapmayı da es geçmedi. Cemal Can'ın eğlenceli tatil görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşmasından sonra sosyal medya çalkalandı. Sosyal medya kullanıcıları Caner Çalışır'ın vefatı konusunda Cemal Can'ın yeterli sağduyu göstermemesi konusunda eleştirdi.
EN SERT TEPKİ ARKADAŞLARINDAN GELDİ
Magazin kulislerinde Cemal Can'ın yakın dostu Caner'in vefatını yarışmanın finalinden 3 gün sonra öğrendiği ve anında mezarına gittiği konuşuluyor. Vefat haberinden sonra Cemal Can'ın büyük bir üzüntü yaşadığı ve 4 gün boyunca evinde çıkmadığı da iddia ediliyor.
Ancak sosyal medyadan gelen olumsuz eleştirilere bir yenisi de Cemal Can ve Caner Çalışır'ın ortak arkadaşları Cemile Kaya'dan geldi.
Kurban Bayramı'nda Caner'in mezarını ziyaret eden Cemile Kaya bu anları sosyal medya hesabından "Bayramlaştım geldim arkadaşımla. Mekanı, mekanın cennet olsun" notunu ekleyerek paylaştı.
İnternet fenomeni Cemile Kaya paylaştığı fotoğrafa başta Cemal Can olmak üzere tüm arkadaşlarına sitem etti. Kaya, "Kimsesiz değil diyorlar ama kimsesiz gibi bir şeydi. Kimse uğramamış. Vefasız arkadaşların var Caner'im. Allah rahmet eylesin" cümlelerini yazdı.
Mezarlık ziyaretinde Caner'e Cemal Can'ı şikayet ettiğini belirten Kaya, "Caner'e şikayete gittim. Cemal Can'ı bile şikayet ettim. Ona yalan konuştuğunu söyledim. 'Seni sevmemiş' dedim. Diğerlerini de şikayet ettim. O da beni dinledi. Bayramlaştık. İsteseydi mezar satın alabilir de. Bir de o beni üzdü her neyse çok üzgünüm moralim bozuk bye" ifadelerini kullandı.
KAYNAK:MYNET