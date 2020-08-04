Survivor'dan son dakika haberleri! Survivor Aycan'ın o görüntüleri sosyal medyayı salladı! Survivor Sercan, Aycan Yanaç'ı ifşa etti!

Survivor final yapmasına rağmen yarışmacılar hakkında son gelişmeler yakından takip ediliyor. Yarışmada yakın arkadaş olan Sercan Yıldırım ve Aycan Yanaç birlikte Çeşme tatiline gittiler. Araba yolculuğu yapan ikiliye Yasin Obuz da eşlik etti. Survivor Sercan'ın Aycan'ı arabadaki görüntüleri ile ifşa etmesi ise sosyal medyada epey konuşuldu. İşte son dakika gelişmeleri...

SERCAN YILDIRIM, AYCAN YANAÇ'IN GÖRÜNTÜLERİNİ İFŞA ETTİ!

Sercan Yıldırım, Aycan Yanaç ve Yasin Obuz birlikte Çeşme tatiline gittiler. Yolculuk esnasında yaşadıkları eğlenceli anları sosyal medya hesaplarından paylaşan yarışmacılar sosyal medya üzerinden birbirlerine de laf attılar. Seyahat esnasında Survivor Sercan, Aycan Yanaç'ın o görüntülerini ise ifşa etti!

İşte son dakika gelişmeleri...