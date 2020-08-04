Tuğba Ekinci kalça fotoğrafı ile klip tanıtımı yaptı! Sosyal medyadan Tuğba Ekinci'nin paylaşımına tepki yağdı

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla zaman zaman dikkatleri üzerine çeken şarkıcı Tuğba Ekinci, bu sefer yaptığı paylaşımla tepkilerin odağı hâline geldi. Son Dakika isimli yeni bir şarkı ve klip çıkaran Ekinci, Instagram hesabından kalça fotoğrafını paylaştı. Siyah iç çamaşırı ile kalça fotoğrafını paylaşan Ekinci'nin bu paylaşımına tepkilerin ardı arkası kesilmedi.

TUĞBA EKİNCİ'NİN KALÇA FOTOĞRAFI İLE YAPTIĞI PAYLAŞIMA TEPKİ YAĞDI

Tuğba Ekinci, kendi paylaşımına dair gelecek yorumları kapatarak önlem alsa da Twitter'daki eleştirilerden kurtulamadı. Sosyal medya hesabı Twitter'da TT (en çok konuşulanlar) arasına giren Tuğba Ekinci'ye gelen tepkilerden bazıları ise şöyle: