Tuğba Ekinci kalça fotoğrafı ile klip tanıtımı yaptı! Sosyal medyadan Tuğba Ekinci'nin paylaşımına tepki yağdı

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla zaman zaman dikkatleri üzerine çeken şarkıcı Tuğba Ekinci, bu sefer yaptığı paylaşımla tepkilerin odağı hâline geldi. Son Dakika isimli yeni bir şarkı ve klip çıkaran Ekinci, Instagram hesabından kalça fotoğrafını paylaştı. Siyah iç çamaşırı ile kalça fotoğrafını paylaşan Ekinci'nin bu paylaşımına tepkilerin ardı arkası kesilmedi.
Tuğba Ekinci, kendi paylaşımına dair gelecek yorumları kapatarak önlem alsa da Twitter'daki eleştirilerden kurtulamadı. Sosyal medya hesabı Twitter'da TT (en çok konuşulanlar) arasına giren Tuğba Ekinci'ye gelen tepkilerden bazıları ise şöyle:
''Nerede müsade isteyip ceketini çıkaran Neşet Ertaş? Nerede alkışlarla yaşıyorum diyen Zeki Müren? Nerede evlatlarım diye garibi bağırına basan Müslüm Baba? Nerede ceviz ağacı Cem Karaca? Nerede 7 den 70 e Barış Manço? Günümüze bak...''
''Sahnede dinleyiciye arkasını dönmekten imtina edip geri geri sahneden ayrılan sanatçılarımız vardı bizim.''
''İyi bir kalçanın iyi bir beyinden daha fazla prim yaptığı bir ülkede hiçbir şey gelişemez.''
''Tuğba Ekinci iyi ki sadece şarkı çıkarıyor. Nobel ödülü falan alsa hangi pozla duyurur kim bilir''
''Üf yeter oranızı buranızı çekip atmayın çok meraklı değiliz.''