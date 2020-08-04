Tuğba Ekinci kalça fotoğrafı ile klip tanıtımı yaptı! Sosyal medyadan Tuğba Ekinci'nin paylaşımına tepki yağdı

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kalça fotoğrafı ile klip tanıtımı yaptı! Sosyal medyadan Tuğba Ekinci'nin paylaşımına tepki yağdı

Şarkıcı , yeni çıkardığı şarkısının tanıtımı için skandal bir tanıtıma imza attı. Instagram hesabından şarkısını duyuran Tuğba Ekinci, kalça fotoğrafını paylaştı. Ekinci'nin bu paylaşımı sosyal medyada geniş yankı uyandırırken tepkilerin ardı arkası kesilmedi. Tuğba Ekinci'nin kalça pozuna gelen tepkiler, Twitter'da da en çok konuşulanlar arasına kesildi.

Giriş Tarihi: 4.8.2020 13:38 Son Güncelleme: 4.8.2020 13:38 ABONE OL
Tuğba Ekinci kalça pozuyla klip tanıtımı yaptı! Sosyal medyadan Tuğba Ekinci'nin paylaşımına tepki yağdı

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla zaman zaman dikkatleri üzerine çeken şarkıcı , bu sefer yaptığı paylaşımla tepkilerin odağı hâline geldi. Son Dakika isimli yeni bir şarkı ve klip çıkaran Ekinci, Instagram hesabından kalça fotoğrafını paylaştı. Siyah iç çamaşırı ile kalça fotoğrafını paylaşan Ekinci'nin bu paylaşımına tepkilerin ardı arkası kesilmedi.

TUĞBA EKİNCİ'NİN KALÇA FOTOĞRAFI İLE YAPTIĞI PAYLAŞIMA TEPKİ YAĞDI

Tuğba Ekinci, kendi paylaşımına dair gelecek yorumları kapatarak önlem alsa da Twitter'daki eleştirilerden kurtulamadı. Sosyal medya hesabı Twitter'da TT (en çok konuşulanlar) arasına giren Tuğba Ekinci'ye gelen tepkilerden bazıları ise şöyle:

Tuğba Ekinci kalça pozuyla klip tanıtımı yaptı! Sosyal medyadan Tuğba Ekinci'nin paylaşımına tepki yağdı

''Nerede müsade isteyip ceketini çıkaran Neşet Ertaş? Nerede alkışlarla yaşıyorum diyen Zeki Müren? Nerede evlatlarım diye garibi bağırına basan Müslüm Baba? Nerede ceviz ağacı Cem Karaca? Nerede 7 den 70 e Barış Manço? Günümüze bak...''

Tuğba Ekinci kalça pozuyla klip tanıtımı yaptı! Sosyal medyadan Tuğba Ekinci'nin paylaşımına tepki yağdı

''Sahnede dinleyiciye arkasını dönmekten imtina edip geri geri sahneden ayrılan sanatçılarımız vardı bizim.''

Tuğba Ekinci kalça pozuyla klip tanıtımı yaptı! Sosyal medyadan Tuğba Ekinci'nin paylaşımına tepki yağdı

''İyi bir kalçanın iyi bir beyinden daha fazla prim yaptığı bir ülkede hiçbir şey gelişemez.''

Tuğba Ekinci kalça pozuyla klip tanıtımı yaptı! Sosyal medyadan Tuğba Ekinci'nin paylaşımına tepki yağdı

'', az önce Instagram hesabından yaptığı ilginç paylaşımla ne yapmak istiyor''

Tuğba Ekinci kalça pozuyla klip tanıtımı yaptı! Sosyal medyadan Tuğba Ekinci'nin paylaşımına tepki yağdı

'' iyi ki sadece şarkı çıkarıyor. Nobel ödülü falan alsa hangi pozla duyurur kim bilir''

Tuğba Ekinci kalça pozuyla klip tanıtımı yaptı! Sosyal medyadan Tuğba Ekinci'nin paylaşımına tepki yağdı

''Üf yeter oranızı buranızı çekip atmayın çok meraklı değiliz.''

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Tuğba Ekinci kalça fotoğrafı ile klip tanıtımı yaptı! Sosyal medyadan Tuğba Ekinci'nin paylaşımına tepki yağdı
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