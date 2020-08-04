ATV ekranlarına bu akşam gelecek olan Uçuş Ekibi filmi için heyecan dorukta. Genç bir pilot, emre itaatsizlik sebebiyle hava kuvvetlerinden atılır ve bir hava yolu şirketinde ikinci pilot olarak çalışmaya başlar. Sert karakteri sebebiyle ekip arkadaşları ile çok iyi anlaşamaz ve hikaye burada başlar. Peki; Uçuş Ekibi filmi konusu nedir? Uçuş Ekibi filmi oyuncuları kimler?

UÇUŞ EKİBİ FİLMİ KONUSU

Genç bir pilot, emre itaatsizlik sebebiyle hava kuvvetlerinden atılır ve bir hava yolu şirketinde ikinci pilot olarak çalışmaya başlar. Sert karakteri sebebiyle ekip arkadaşları ile çok iyi anlaşamaz. Asya'ya olan bir uçuş sırasında volkanik bir adada deprem olduğu haberi gelir ve ekip zor bir kurtarma görevi üstlenir. Ekibin bu felaketten kurtulmasının tek yolu birlikte hareket etmeleridir.

UÇUŞ EKİBİ FİLMİ OYUNCULARI