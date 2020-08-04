Beyazperdenin ardından bu akşam ekrana gelecek olan Yasak Bölge filmi izleyicisiyle buluşmayı bekliyor. Yönetmenliğini Camille Delamarre'nin yaptığı filmde 30 yıl önce uzaylılar dünyayla ilk bağlantılarını kurarlar. İnsanlar onlardan ya bir saldırı ya da büyük bir teknolojik ilerleme geleceğini bekliyorlardır. Heyecanlı hikayesiyle vizyonda kaldığı sürede iyi bir hasılat yapmıştır. Peki Yasak Bölge filmi konusu ne? Yasak Bölge filmi oyuncuları kim?

YASAK BÖLGE KONUSU NE?

30 yıl önce uzaylılar dünyayla ilk bağlantılarını kurarlar. İnsanlar onlardan ya bir saldırı ya da büyük bir teknolojik ilerleme geleceğini bekliyorlardır. Fakat hiçbiri olmaz. Aksine, kendi gezegenlerinde son hayatta kalan uzaylılar sığınmak için dünyamıza gelirler. Tüm dünya devletleri onlarla ne yapacaklarını tartışırken, yaratıklar Güney Afrika'da District 9 olarak tanımlanan bir yere geçici olarak yerleştirilirler. Artık, uzaylıların dünyada bulunmasıyla ilgili sabırlar tükenmiştir.

Uzaylılar üzerindeki kontrol, Multi-National United (MNU)'a verilmiştir. Bu özel şirket eğer uzaylıların silahlarından yapabilirlerse muazzam paralar kazanma peşindedir. Fakat şirket başarısız olmuştur, çünkü silahların aktivasyonu için gereken şey uzaylı DNA'sıdır. Bir MNU çalışanı olan Wikus van der Merwe, DNA'sını değiştiren gizemli bir virüsü kapınca, insanlar ve uzaylılar arasındaki tansiyon had safhaya gelir. Aynı zamanda Wikus en fazla peşinden koşulan ve en değerli adamı olmuştur. O, uzaylıların teknolojisini çözecek anahtardır.

YASAK BÖLGE OYUNCULARI KİM?

Paul Walker – Damien Collier

David Belle – Lino

RZA – Tremaine Alexander

Gouchy Boy – K2

Catalina Denis

Ayisha Issa – Rayzah