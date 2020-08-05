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konusu nedir? kimler?

Bu akşam ATV ekranlarına gelecek olan için geri sayım başladı. 2009 yılı yapımı filmin yönetmen koltuğunda Roland Emmerich oturuyor. Bilim kurgu türünde olan filmde dünyanın sonunun gelişi, kıyamet temaları öne çıkıyor. Peki; nedir? kimler?

Giriş Tarihi: 5.8.2020 17:09 ABONE OL
2012 filmi konusu nedir? 2012 filmi oyuncuları kimler?

ATV ekranlarına bu akşam gelecek olan 2012 filmi merakla bekleniyor. Filmin konusu, oyuncuları gibi detaylar araştırılmaya başlandı. 2012, dünyanın sonunu getiren global bir felaketin ardından, kurtulanların kahramanca mücadelelerini anlatan destansı bir macera. Peki; 2012 filmi konusu nedir? 2012 filmi oyuncuları kimler?

2012 FİLMİ KONUSU

2012, dünyanın sonunu getiren global bir felaketin ardından, kurtulanların kahramanca mücadelelerini anlatan destansı bir macera. Asırlar önce, Mayalılar bize takvimlerini bıraktılar. Üstelik bu takvimin bir son günü vardı ve bunun anlamı açıktı. O günden beri, astrologlar onu keşfettiler, numaroloji uzmanları kehanet için takvimden şifreler çıkardılar, jeologlar dünyanın o zaman vadesinin dolacağını söylediler ve hatta hükümet bilimcileri bile dünyayı 2012'de bekleyen devasa çaplı afeti yadsıyamıyorlar. 2012 geldiğinde bileceğiz ki uyarıldık. Tarihte daha önce hiçbir kültürde, farklı dinde ve bilim insanları ile devletler arasında bir yıl bu kadar belirgin bir şekilde önem taşımamıştır.

2012 FİLMİ OYUNCULARI

  • Yapım Yılı : 2009
  • Yönetmen : Roland Emmerich
  • Türü : Bilimkurgu
  • Oyuncular : John Cusack, Chiwetel Ejiofor, Amanda Peet

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2012 filmi konusu nedir? 2012 filmi oyuncuları kimler?
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