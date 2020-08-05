Bizim Hikaye filmi konusu ve oyuncuları! Bizim Hikaye filmi ne zaman çekildi?

2015 yılında çekilen ve dönem filmi olma özelliğini taşıyan Bizim Hikaye, bu gece ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşacak. Cansel Elçin, Sera Tokdemir ve Naz Elmas'ın başrollerinde olduğu Bizim Hikaye filmi, 1980 darbesinin bıraktığı izleri anlatıyor. Haberimizden, Bizim Hikaye filminin konusu ve oyuncuları hakkında bilgi edinebilirsiniz.

BİZİM HİKAYE FİLMİ KONUSU

Haksızlığa uğramış, ailesi, yuvası, geleceği elinden alınmış bir adam ile hayata karşı tek başına mücadele etmek zorunda kalan, çocuklarıyla bu koca dünyada bir başına kalmış bir kadının öyküsünü perdeye taşıyor Bizim Hikaye. Başka kimler yok ki bu öyküde: ailesinin itibarını kurtarmak için çabalayan bir genç, yanlış zamanın ve yanlış davanın kurbanı olan eski bir aşık… Yarınlardan bu günlere kadar gelmeyi başarabilmiş bir aşk hikayesi. 80 darbesinde gururu, itibarı zedelenen, inancı ve düşüncesi ne olursa olsun haksız yere hüküm giyen insanların, darbe sonrasında hayata tutunma çabalarını perdeye taşıyan film; o günlerden bu günlere kadar uzanan bir mücadeleyi, hiç bir şekilde bağlarını kopartmayan fedakar bir aile aracılığıyla bizlere aktarıyor.

BİZİM HİKAYE FİLMİ OYUNCULARI