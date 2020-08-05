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konusu ve oyuncuları! ne zaman çekildi?

ATV ekranlarında yerli film heyecanı devam ediyor. 1980 darbesinde haksız yere hüküm giyen insanların darbe sonrasında hayata tutunma çabalarını anlatan , bu gece ekranlara gelecek. 2015 yılında çekilen ve vizyona giren filmin yönetmen koltuğunda Yasin Uslu otururken başrollerinde Cansel Elçin, Sera Tokdemir ve Haluk Piyes yer alıyor. İşte, Bizim Hikaye filminin konusu ve oyuncuları hakkında bilgiler...

Giriş Tarihi: 5.8.2020 16:41 ABONE OL
Bizim Hikaye filmi konusu ve oyuncuları! Bizim Hikaye filmi ne zaman çekildi?

2015 yılında çekilen ve dönem filmi olma özelliğini taşıyan Bizim Hikaye, bu gece ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşacak. Cansel Elçin, Sera Tokdemir ve Naz Elmas'ın başrollerinde olduğu Bizim Hikaye filmi, 1980 darbesinin bıraktığı izleri anlatıyor. Haberimizden, Bizim Hikaye filminin konusu ve oyuncuları hakkında bilgi edinebilirsiniz.

BİZİM HİKAYE FİLMİ KONUSU

Haksızlığa uğramış, ailesi, yuvası, geleceği elinden alınmış bir adam ile hayata karşı tek başına mücadele etmek zorunda kalan, çocuklarıyla bu koca dünyada bir başına kalmış bir kadının öyküsünü perdeye taşıyor Bizim Hikaye. Başka kimler yok ki bu öyküde: ailesinin itibarını kurtarmak için çabalayan bir genç, yanlış zamanın ve yanlış davanın kurbanı olan eski bir aşık… Yarınlardan bu günlere kadar gelmeyi başarabilmiş bir aşk hikayesi. 80 darbesinde gururu, itibarı zedelenen, inancı ve düşüncesi ne olursa olsun haksız yere hüküm giyen insanların, darbe sonrasında hayata tutunma çabalarını perdeye taşıyan film; o günlerden bu günlere kadar uzanan bir mücadeleyi, hiç bir şekilde bağlarını kopartmayan fedakar bir aile aracılığıyla bizlere aktarıyor.

BİZİM HİKAYE FİLMİ OYUNCULARI

  • Cansel Elçin
  • Sera Tokdemir
  • Haluk Piyes
  • İbrahim Kendirci
  • Erdinç Gülener
  • Çiğdem Batur
  • Naz Elmas
  • Burcu Kıratlı
  • Ahmet Mekin
  • Şebnem Dilligil
  • Ayşen İnci
  • Damla Ersan
  • Safa Derici

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Bizim Hikaye filmi konusu ve oyuncuları! Bizim Hikaye filmi ne zaman çekildi?
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