Çakallarla Dans filmi konusu ne, oyuncuları kim? Çakallarla Dans filmi nerede çekildi?

Beyazperdenin ardından bu akşam televizyonda Çakallarla Dans filmi yayınlanacak. Vizyona girdiği ilk günden bugüne dikkat çeken yapımda birçok ünlü oyuncu yer alıyor. Çarşamba akşamını evinde film keyfi yaparak geçirmek isteyenle için Çakallarla Dans filmi konusu, oyuncuları ve çekildiği yerler merak ediliyor. Daha önceden izleyenler ve bu akşam tekrardan izlemek isteyenler için Çakallarla Dans filmi konusu ne, oyuncuları kim, nerede çekildi?

ÇAKALLARLA DANS FİLMİ KONUSU NE?

Büyük bir şirketin muhasebecisi olan Servet, paraya olan hırsından dolayı gözü dönmüş karısının gazına gelerek, şirketin internet hesapları üzerinden azımsanmayacak miktarda bir parayı patronundan çalmak amacıyla plan yapar. Bu planın bir parçası da en yakın arkadaşı olan Gökhan'dır; Servet parayı Gökhan'ın hesabına aktarıp herhangi bir olumsuz durumda suçu onun üzerine yıkmayı hesaplar. Diğer iki arkadaşı da bu hain planın figuranı olacaklardır. Ama unuttuğu iki şey vardır; birincisi, en az kendisi kadar kurnaz ve saf olan kankaları, ikincisi ise; çakallık yapmaya çalışırken zaten çakalların alengirli oyunlarının tam ortasına düşecek olmalarıdır. Dört kafadar başlattıkları bu işi beklenildiği gibi ellerine yüzlerine bulaştırır ve başlarına gelmedik bela kalmaz. Kısa yoldan para kazanmak uğruna bindikleri geminin dümeni onları, akıllarına bile gelmeyecek çılgın ve eğlenceli bir maceraya sürükleyecektir.

ÇAKALLARLA DANS FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

İstanbul'un çeşitli semtlerinde çekilmiştir.

ÇAKALLARLA DANS FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Şevket Çoruh (Kayınço Gökhan)

İlker Ayrık (Muhasebeci Servet)

Timur Acar (Köfte Necmi)

Murat Akkoyunlu (Del Piyero Hikmet)

Tuba Ünsal (Sinem)

Kemal Uçar (Yücel)

Erdal Tosun (Bestami Muço)

Cengiz Küçükayvaz (Adnan)

Sümer Tilmaç (Bahattin Aga)

Didem Balçın (Fatma)