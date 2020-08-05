ATV ekranlarına bu akşam gelecek olan Hızlı ve Öfkeli 4 filmi için geri sayım başladı. Düzenbazlıktan "emekli" Dominic Toretto'nun, Meksika sınırını aşıp orada adeta bir mülteci gibi yaşamaya kalkışmasının üzerinden sekiz koca yıl geçmiştir. Artık Dominik Cumhuriyeti'ndeki bir sahil kulübesinde yaşamakta olan eski dolandırıcı Dom'un yanında, ABD'deki karanlık geçmişinden miras kalan tek varlık olan biricik sevgilisi Letty vardır. Yeni bir hayat kurmaya çalışsa da buna izin verilmeyecektir. Peki; Hızlı ve Öfkeli 4 filmi konusu nedir? Hızlı ve Öfkeli 4 filmi oyuncuları kimler?

HIZLI VE ÖFKELİ 4 FİLMİ KONUSU

Düzenbazlıktan "emekli" Dominic Toretto'nun, Meksika sınırını aşıp orada adeta bir mülteci gibi yaşamaya kalkışmasının üzerinden sekiz koca yıl geçmiştir. Artık Dominik Cumhuriyeti'ndeki bir sahil kulübesinde yaşamakta olan eski dolandırıcı Dom'un yanında, ABD'deki karanlık geçmişinden miras kalan tek varlık olan biricik sevgilisi Letty vardır. Orada yepyeni bir yaşama başlamaya çalışan Dom, polisin nefesini ensesinde hissetmekten de kurtulamamıştır. Kanun temsilcilerinin ve kolluk kuvvetlerinin daima peşinde olduğunun farkında olan ve çok sevdiği bir insanın trajik ölümünden sonra Los Angeles'a dönen Dom'un, ajan Brian O'Conner ile ezeli çatışması yeniden alevlenecektir. Ancak artık ortak bir düşmanları vardır. ABD'ye öldürücü maddelerin akışını sağlayan sosyopat ruhlu uyuşturucu kralına karşı mücadele edebilmek için güç birliği yapmak zorundadırlar. Uyuşturucu kralını bertaraf etmenin ve onun tarafından katledilen arkadaşlarının intikamını almanın tek çaresi, ikisinin arasında yepyeni bir güven ortamının tesis edilmesinden geçmektedir.

HIZLI VE ÖFKELİ 4 FİLMİ OYUNCULARI