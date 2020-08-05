Gerçek hikayeden esinlenerek alınan Kırmızı Oda dizisi TV 8 ekranlarında yer alacak. Dizinin konusu, oyuncu kadrosu, ne zaman başlayacağına dair detaylar araştırılmaya başlandı. Sevinç ve hüznün birleşiminin yer alacağı Kırmızı Oda dizisi ne zaman başlayacak? Kırmızı Oda dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?

KIRMIZI ODA DİZİSİ KONUSU

Hayatta yaşanan gerçek hikayelerden esinlenerek TV8 ekranlarında yayınlanacak olan "Kırmızı Oda" dizisinde, psikiyatri kliniğinde doktorların ve onlara başvuran hastaların hayatları hikayeleştirilecek. "Kırmızı Oda"da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak. Hastalar o güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken; izleyiciler de kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair bir şeyler bulacak!

KIRMIZI ODA DİZİSİ OYUNCULARI

Kırmızı Oda dizisinin başrolünü Binnur Kaya üstlenirken; dizideki hikayelerle birlikte kadroya dahil olacak isimler süreç içinde belli olacak.