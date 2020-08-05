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3 filmi konusu nedir? Kung Fu Panda 3 filmi oyuncuları kimler?

Bu akşam Kanal D ekranlarına gelecek olan 3 filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Yönetmenliğini Alessandro Carloni ve Jennifer Yuh'un yaptığı film 2016 yılı yapımı olup animasyon türündedir. Peki; Kung Fu Panda 3 filmi konusu nedir? Kung Fu Panda 3 filmi oyuncuları kimler?

Giriş Tarihi: 5.8.2020 17:17 ABONE OL
Kung Fu Panda 3 filmi konusu nedir? Kung Fu Panda 3 filmi oyuncuları kimler?

Kanal D ekranlarına bu akşam gelecek olan Kung Fu Panda 3 filmi için heyecan dorukta. Po'nun uzun süredir ortalıkta görünmeyen babası birdenbire ortaya çıkar ve tekrar bir araya gelen ikili, yepyeni panda karakterleriyle tanışmak için gizli bir panda cennetine doğru yolculuğa çıkar ve hikaye burada başlar. Peki; Kung Fu Panda 3 filmi konusu nedir? Kung Fu Panda 3 filmi oyuncuları kimler?

KUNG FU PANDA 3 FİLMİ KONUSU

Po'nun uzun süredir ortalıkta görünmeyen babası birdenbire ortaya çıkar ve tekrar bir araya gelen ikili, yepyeni panda karakterleriyle tanışmak için gizli bir panda cennetine doğru yolculuğa çıkar. Ancak doğaüstü güçlere sahip olan kötü kahraman Kai, tüm kung fu efendilerini bozguna uğratmak için Çin'i istila etmeye başlar. Po ise imkansız olanı yapmak zorundadır; yani Kung Fu Panda çetesinin son hâlini alabilmesi için eğlenmeyi seven, sakar erkek kardeşleriyle dolu bir kasabayı eğitmelidir.

KUNG FU PANDA 3 FİLMİ OYUNCULARI

  • Orijinal adı : Kung Fu Panda 3
  • Yönetmen : Alessandro Carloni, Jennifer Yuh
  • Yapım yılı : 2016
  • Türü : Animasyon

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Kung Fu Panda 3 filmi konusu nedir? Kung Fu Panda 3 filmi oyuncuları kimler?
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