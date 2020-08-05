Kanal D ekranlarına bu akşam gelecek olan Kung Fu Panda 3 filmi için heyecan dorukta. Po'nun uzun süredir ortalıkta görünmeyen babası birdenbire ortaya çıkar ve tekrar bir araya gelen ikili, yepyeni panda karakterleriyle tanışmak için gizli bir panda cennetine doğru yolculuğa çıkar ve hikaye burada başlar. Peki; Kung Fu Panda 3 filmi konusu nedir? Kung Fu Panda 3 filmi oyuncuları kimler?

KUNG FU PANDA 3 FİLMİ KONUSU

Po'nun uzun süredir ortalıkta görünmeyen babası birdenbire ortaya çıkar ve tekrar bir araya gelen ikili, yepyeni panda karakterleriyle tanışmak için gizli bir panda cennetine doğru yolculuğa çıkar. Ancak doğaüstü güçlere sahip olan kötü kahraman Kai, tüm kung fu efendilerini bozguna uğratmak için Çin'i istila etmeye başlar. Po ise imkansız olanı yapmak zorundadır; yani Kung Fu Panda çetesinin son hâlini alabilmesi için eğlenmeyi seven, sakar erkek kardeşleriyle dolu bir kasabayı eğitmelidir.

KUNG FU PANDA 3 FİLMİ OYUNCULARI