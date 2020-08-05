MasterChef Emir kimdir ve kaç yaşında? 2020 MasterChef final turu yarışmacısı Emir Elidemir nereli, mesleği ne?

Ekranların uzun soluklu programı MasterChef Türkiye 2020'de heyecan, final turu ile devam ediyor. Son 28 yarışmacı arasına gelmeye hak kazanan isimler, başarılı oldukları takdirde MasterChef 2020'nin 16 kişilik ana kadrosuna girecek. Final turuna kalan yarışmacılar arasında dikkat çeken isimlerden birisi de Emir Elidemir durumunda. Mutfakta sergilediği tavırlar ve el becerisi ile dikkatleri üzerine toplayan Elidemir'in hayatı, yaşı ve kendisi hakkındaki diğer bilgiler merak ediliyor.

MASTERCHEF EMİR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Bu noktada, '2020 MasterChef final turu yarışmacısı Emir Elidemir kimdir, kaç yaşında, nereli ve mesleği ne?' sorusunun yanıtı, programın yayınlandığı akşamlarda araştırılıyor.

İşte, MasterChef Emir'in hayatı, yaşı, mesleği ve diğer bilgiler;