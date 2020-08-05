MasterChef Furkan kimdir ve kaç yaşında? 2020 MasterChef final turu yarışmacısı Furkan Yalçın nereli, mesleği ne?

Ekranların uzun soluklu programı MasterChef Türkiye 2020'de heyecan, final turu ile devam ediyor. Son 28 yarışmacı arasına gelmeye hak kazanan isimler, başarılı oldukları takdirde MasterChef 2020'nin 16 kişilik ana kadrosuna girecek. Final turuna kalan yarışmacılar arasında dikkat çeken isimlerden birisi de Furkan Yalçın durumunda. Genç yaşına rağmen mutfakta sergilediği tavırlar ve Mehmet Şef ile girdiği tartışma sonrasında stüdyodan atılması ile dikkatleri üzerine toplayan yarışmacının hayatı, yaşı ve kendisi hakkındaki diğer bilgiler merak ediliyor.
Bu noktada, '2020 MasterChef Furkan Yalçın kimdir, kaç yaşında, nereli ve mesleği ne?' sorusunun yanıtı, programın yayınlandığı akşamlarda araştırılıyor.
İşte, MasterChef Furkan'ın hayatı, yaşı, mesleği ve diğer bilgiler;
MASTERCHEF FURKAN YALÇIN KİMDİR?
Furkan Yalçın, 20 yaşında. Pastacı. 6 senedir bu mesleği yaptığını ve okulunu okuduğunu söyledi. Kendini geliştirmeye ve bir şeyler öğrenmeye açık bir insan olduğunu belirten Furkan Yalçın, geçen sene de MasterChef Türkiye'ye katılmış. İlk turda elendikten sonra kendini daha geliştirdiğini söyleyen Furkan Yalçın, bu sefer Mehmet şef ve Somer şefin evet oyları ile ikinci tura çıkmayı başardı.
FİNAL TURUNA NASIL GEÇTİ?
Furkan Yalçın üçlü düello turunda Aykan Akçay ve Oktay Uğur ile eşleşti. Peru mutfağından Ceviche yemeği ile yarışan üç isim arasından Furkan Yalçın, final turuna çıkan isim oldu.
MASTERCHEF 2020 ANA KADROSU NASIL BELİRLENİYOR?
MasterChef Türkiye'de final turuna 28 yarışmacı kalmıştı. Bu yarışmacılar, on dörderli iki gruba ayrıldı. Bu gruplarda yer alan yarışmacılar, her gün iki oyun oynayacak. İlk oyun klasik bir yemek olacak. Bu yemeği en iyi yapan altı yarışmacı, ikinci oyunda verilen bir ana malzeme ile yaratıcı bir yemek yapacak. Bu oyunu kazanan isim, MasterChef 2020 ana kadrosuna giren yarışmacı olacak. Bu şekilde her gün bir isim seçilecek.