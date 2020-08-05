Yönetmenliğini Stephen Chbosky'in üstlendiği Mucize filmi bu akşam televizyonda yayınlanacak. Başrollerinde Julia Roberts, Jacob Tremblay, Owen Wilson gibi ünlü isimlerin bulunduğu yapım dram türünde izleyicisi karşısına çıkıyor. Gerek konusu gerekse oyuncu kadrosuyla dönemin ilgi çeken filmleri arasına giren yapım günümüzde de sevilerek izleniyor. Peki Mucize filmi konusu ne? Mucize (Wonder) filmi oyuncuları kim?

MUCİZE FİLMİ KONUSU NEDİR?

Yaşıtlarından biraz farklı olan Auggie Pullman (Jacob Tremblay),5. sınıfa geçmek üzere olan bir çocuktur. Auggie, bu yaşına kadar hiç okula gitmemiştir, evde eğitim alan çocuk ilk kez yabancı çocuklar ile iletişim kurmak zorunda kalacaktır.Çocuğun bu kadar soyutlanmasının sebebi ise yüzünde bulunan kalıcı deformasyondur. Doğuştan gelen ve kalıcı olan bu deformasyon için onlarca ameliyat geçiren Auggie için bir çare bulunamamıştır. Sürekli bir kask ile gezen küçük çocuk, dış görünüşü sebebiyle pek çok sorun yaşamaktadır. Destekçisi olan ailesi ile başından neler geçecek?Mucize filmi, 2012'de R. J. Palacio'nun yazdığı aynı adlı romandan uyarlanmıştır.

MUCİZE FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Julia Roberts

Owen Wilson

Jacob Tremblay

Mandy Patinkin

Millie Davis

Emma Tremblay

Kyle Harrison Breitkopf

Nadji Jeter

Steve Bacic

Crystal Lowe

DanielleRose

Izabela Vidovic

Sonia Braga

Noah Jupe

Jason Tremblay

Lidya Jewett