Yönetmenliğini Stephen Chbosky'in üstlendiği Mucize filmi bu akşam televizyonda yayınlanacak. Başrollerinde Julia Roberts, Jacob Tremblay, Owen Wilson gibi ünlü isimlerin bulunduğu yapım dram türünde izleyicisi karşısına çıkıyor. Gerek konusu gerekse oyuncu kadrosuyla dönemin ilgi çeken filmleri arasına giren yapım günümüzde de sevilerek izleniyor. Peki Mucize filmi konusu ne? Mucize (Wonder) filmi oyuncuları kim?
Yaşıtlarından biraz farklı olan Auggie Pullman (Jacob Tremblay),5. sınıfa geçmek üzere olan bir çocuktur. Auggie, bu yaşına kadar hiç okula gitmemiştir, evde eğitim alan çocuk ilk kez yabancı çocuklar ile iletişim kurmak zorunda kalacaktır.Çocuğun bu kadar soyutlanmasının sebebi ise yüzünde bulunan kalıcı deformasyondur. Doğuştan gelen ve kalıcı olan bu deformasyon için onlarca ameliyat geçiren Auggie için bir çare bulunamamıştır. Sürekli bir kask ile gezen küçük çocuk, dış görünüşü sebebiyle pek çok sorun yaşamaktadır. Destekçisi olan ailesi ile başından neler geçecek?Mucize filmi, 2012'de R. J. Palacio'nun yazdığı aynı adlı romandan uyarlanmıştır.
Julia Roberts
Owen Wilson
Jacob Tremblay
Mandy Patinkin
Millie Davis
Emma Tremblay
Kyle Harrison Breitkopf
Nadji Jeter
Steve Bacic
Crystal Lowe
DanielleRose
Izabela Vidovic
Sonia Braga
Noah Jupe
Jason Tremblay
Lidya Jewett