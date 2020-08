Mucize (Wonder) filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Mucize (Wonder) filmi kaç yılında çekilmiştir?

Mucize (Wonder) filmi televizyon ekranlarına geldiği akşamlarda konusu ve oyuncuları ile dikkat çekiyor. Yaşıtları çocuklardan biraz farklı olan Auggie Pullman'ın yüzünde bulunan ciddi deformasyon nedeniyle dışlanmasını konu alan yapımda küçük çocuğun diğer çocuklardan bir farklı olmadığını kanıtlama çabasını anlatmaktadır. Peki, Mucize (Wonder) filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Mucize (Wonder) filmi hakkında detaylar…

MUCİZE FİLMİ KONUSU NEDİR?

Auggie Pullman yaşıtı diğer çocuklardan biraz farklıdır. Çünkü yüzünde ciddi bir deformasyon vardır. Auggie diğer çocuklarla sıradan bir okula giderek, sıradan bir çocuk olduğunu kanıtlamaya çalışır. Çünkü esas güzellik derinin altında, içeride saklıdır... Yönetmenliğini Stephen Chbosky'nin üstlendiği film, R.J. Palacio'nun romanından Steve Conrad tarafından senaryolaştırıldı.

MUCİZE FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Filmde başrollerde Julia Roberts ve Owen Wilson yer alırken çocuk oyuncu ise Jacob Tremblay.