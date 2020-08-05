Öldürme Arzusu filmi konusu ne? Öldürme Arzusu oyuncuları kimler?

Başrollerinde Bruce Willis, Vincent D'Onofrio, Dean Norris ve Elisabeth Shue'nin yer aldığı Öldürme Arzusu filmi, bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak. Bu noktada, filmi ilk kez izleyecek olan kişiler de Öldürme Arzusu konusu ve oyuncuları hakkında araştırmalarını arttırdı. Dram ve suç türünde son dönemin öne çıkan yapıtlarından birisi olan film, 2018 yılında çekildi ve vizyona girdi. Filmde başarılı bir travma cerrah olan Paul Kersey, hayatını ölüm döşeğindeki, vurulmuş, bıçaklanmış insanlarla uğraşarak geçirmesini izleyeceğiz. Peki, Öldürme Arzusu filmi oyuncuları ve konusu nedir? İşte Öldürme Arzusu filmi hakkında merak edilen tüm detaylar…

ÖLDÜRME ARZUSU FİLMİ KONUSU NEDİR?

Başarılı bir travma cerrah olan Paul Kersey, hayatını ölüm döşeğindeki, vurulmuş, bıçaklanmış insanlarla uğraşarak geçirmektedir. Stresli işinden sıyrıldığında ise sevgi dolu bir aile babasıdır. Kızı ve eşiyle mutlu bir hayat süren adam için bu düzen bir trajedi ile değişiverir. Evine düzenlenen saldırı sonrası eşi ölmüş, kızı ise komada yaşam mücadelesi vermektedir. Hayatını tamamen değiştiren bu olaydan sonra Paul, mesleki yeteneğini de kullanarak adeta bir ölüm makinesine dönüşür. Paul ne pahasına olursa olsun intikamını almaya kararlıdır.

ÖLDÜRME ARZUSU OYUNCULARI