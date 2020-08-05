Bu akşam ekrana gelecek olan Sen Sağ Ben Selamet filmi için geri sayım başladı. Hem oyuncuları hem konusuyla bir dönemin dikkat çeken yapımda yolları kesişen üç kaçağın hikayesi anlatılıyor. 2016 yapımı film komedi türünde izleyicisi karşısına çıkacak. Filmin çekildiği yerler, konusu ve oyuncuları ise merak ediliyor. Buna göre; Sen Sağ Ben Selamet filmi konusu ne, oyuncuları kim? Sen Sağ Ben Selamet filmi nerede çekildi?

SEN SAĞ BEN SELAMET KONUSU NEDİR?

Üç kaçağın yolu sık sık kesişiyor. Cezaevinden tahliyesine iki gün kalan Selamet ile müebbet cezası olan koğuş arkadaşı Sansar, aynı yolun yolcularıdır. Sansar'ı, Sivas Kapalı Cezaevi'ne götürecek nakil aracı, Selamet'i de memleketine bırakacak. Bu yolun karşı yönden gelen bir başka yolcusu daha vardır; Goril Behlül. Araçlarının çarpışmasından sonra başlarından macera dolu komik olaylar geçecek.

SEN SAĞ BEN SELAMET NEREDE ÇEKİLDİ?

Sen Sağ Ben Selamet filminin çekimleri, Köyceğiz, Dalaman Kanyon ve Antalya Patara'da gerçekleştirildi.

SEN SAĞ BEN SELAMET OYUNCULARI KİMLER?

Sen Sağ Ben Selamet filminin oyuncu kadrosunda; Ufuk Özkan, Burçin Bildik, Tuvana Türkay, Lale Başar,Ayçin İnci, Hakan Karahan, Hasan Küçükçetin, Murat Kocacık, Müge Uzel, Gamze Aydoğdu, Emrah Özdilek ve Savaş Alp Başar gibi isimler yer alıyor.

Yapımcılığını Süreç Film, İnci Gündoğdu Ve İsmail Gündoğdu'nun yaptığı "Sen Sağ Ben Selamet" filminin yazarlığını ve yönetmenliğini Ersoy Güler üstleniyor