Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Medya Haberleri MasterChef'ten son dakika: Mehmet Şef'i çılgına çeviren yarışmacı! Mehmet Şef, MasterChef Furkan'ı kovdu!

'ten : 'i çılgına çeviren yarışmacı! Mehmet Şef, MasterChef 'ı kovdu!

haberleri...Ekranların sevilen yemek yarışması yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında yer alan 'in sinirli halleri dikkat çekerken sebebi ise belli oldu. 16 yarışmacının belirleneceği final turu elemeleri devam ederken yeni bölüme Mehmet Şef ile MasterChef arasındaki diyalog damgasını vurdu. Furkan'ın verdiği cevap üzerine çılgına dönen Mehmet Şef, yarışmacıyı stüdyodan kovdu. İşte son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 5.8.2020 15:31 Son Güncelleme: 5.8.2020 15:32 ABONE OL
SON DAKİKA GELİŞMESİ | MasterChef'te olay! Mehmet Şef, MasterChef Furkan'ı stüdyodan kovdu!

yarışmasından haberi! , stüdyodan 'ı kovdu, sosyal medyada gündem oldu! Ekranların sevilen yarışma programına yeni bölüm fragmanında yaşanan gelişme damgasını vurdu. "İki dakikada bir mazeret sunuyorsun" diyerek yarışmacıyı stüdyodan kovan Mehmet Şef, çılgına döndü.

MEHMET ŞEF, FİNAL ELEME TURUNDA FURKAN'I STÜDYODAN KOVDU!

MasterChef yeni bölüm fragmanına Mehmet Şef'in Furkan'ı kovması damgasını vurdu. Furkan'ın verdiği şok edici cevap üzerine Mehmet Şef çılgına döndü ve stüdyodan genç yarışmacıyı kovdu.

İşte son dakika gelişmeleri...

SON DAKİKA GELİŞMESİ | MasterChef'te olay! Mehmet Şef, MasterChef Furkan'ı stüdyodan kovdu!

' Türkiye 2020' yarışmasında dün akşam ilk 16'ya girmeye hak kazanan ikinci isim belirlendi.

Şefler, yarışmacı olabilmek için karşı karşıya gelen 13 isimden çökertme kebabı yapmasını istedi. 40 dakikalık sürede en iyi tabağı hazırlamak için zamanla yarışan adaylar arasında 6 kişi sonraki tura geçti. Duygu Acarsoy, Rezzan Atan, Sefa Okyay Kılıç, Özgül Coşar, Esra Tokelli ve Berker Başmanav bir üst tura çıkmaya hak kazandı. 25 dakikalık 'Yaratıcılık' turunun sonunda Duygu Acarsoy, önlüğü kazanarak MasterChef Türkiye 2020'nin ikinci yarışmacısı oldu.

SON DAKİKA GELİŞMESİ | MasterChef'te olay! Mehmet Şef, MasterChef Furkan'ı stüdyodan kovdu!

Yarışmanın yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Yeni bölüme Mehmet Yalçınkaya ile arasındaki gerilim damga vurdu. , genç aşçı adayının kendisine verdiği cevap ile çılgına döndü. "İki dakikada bir mazeret sunuyorsun. Dışarı çık! Hemen dışarı çık" diyen Mehmet Yalçınkaya, Furkan'ı stüdyodan kovdu.

ARKADAŞINA GÖNDER
MasterChef'ten son dakika: Mehmet Şef'i çılgına çeviren yarışmacı! Mehmet Şef, MasterChef Furkan'ı kovdu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA