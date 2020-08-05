SON DAKİKA HABERİ | Demet Akalın ile Survivor Evrim barıştı! Evrim Keklik ile Demet Akalın'ı o isim barıştırdı!

Survivor Evrim ile Demet Akalın arasındaki gerginlik, yarışmayı takip edenler tarafından biliniyordu. Birbirlerine sosyal medya üzerinden üstü kapalı yanıtlar vermeleri durumu daha da alevlendirmişti. Ancak ikilinin arasındaki buzlar eridi. Buzları eriten isim ise Survivor Yasin oldu. Bu duruma açıklık getiren ise Survivor Evrim oldu. İşte son dakika detayları!
Survivor Evrim ile Demet Akalın'ı Yasin Obuz barıştırdı! Takipçilerinin sorduğu soruya Evrim Keklik'in yanıt vermesi ile de bu durum kesinleşti.
İşte son dakika haberinin detayları!
Survivor 2020 yarışmasını sıkı bir şekilde takip eden Demet Akalın yarışmacılar hakkındaki yorumlarını sosyal medya hesaplarından yapmayı ihmal etmedi. Programın başlarında favorisinin Evrim olduğunu açıklayan Demet Akalın sonlara doğru fikrini değiştirerek Cemal Can'ı desteklemeye başladı.
Evrim Keklik ve Demet Akalın gerginliğinin temeli ise Nisa'nın elendiği gün atıldı. Evrim'in "Hadise ne demiş; her şey burada bitti toparlan gidiyorsun" tweetine Demet Akalın'dan jet yanıt geldi. Akalın Evrim'in gönderisinin paylaşarak "Ay sen şimdi dalga mı geçtin Nisa'yla? Seni sevip desteklemekten nasıl nefret ettik son 1 ayda bir bilsen! Nisa gönüllerin şampiyonu oldu, ya sen?" notunu düştü.
İkilinin arasındaki gerilime ise Yasin Obuz arası verildi. Demet Akalın'ın kızı Hira ile Bodrum'da görüşen Survivor Yasin bu seferde Evrim ve Demet Akalın'ı bir araya getirdi.
Takipçilerinin sorularını Instagram hesabından yanıtlayan Survivor Evrim, Demet Akalın'la ilgili ilk kez konuştu. Takipçisinin "Demet Ablanın senin hakkında yaptığı yorumlara rağmen onun şarkısını paylaştın?" sorusuna Survivor Evrim "Minik bir görüşme yaptık. Yasinciğim sağ olsun" cevabını verdi.