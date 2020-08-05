SON DAKİKA HABERİ | Demet Akalın ile Survivor Evrim barıştı! Evrim Keklik ile Demet Akalın'ı o isim barıştırdı!

Survivor Evrim ile Demet Akalın arasındaki gerginlik, yarışmayı takip edenler tarafından biliniyordu. Birbirlerine sosyal medya üzerinden üstü kapalı yanıtlar vermeleri durumu daha da alevlendirmişti. Ancak ikilinin arasındaki buzlar eridi. Buzları eriten isim ise Survivor Yasin oldu. Bu duruma açıklık getiren ise Survivor Evrim oldu. İşte son dakika detayları!

SURVİVOR EVRİM İLE DEMET AKALIN BARIŞTI!

Survivor Evrim ile Demet Akalın'ı Yasin Obuz barıştırdı! Takipçilerinin sorduğu soruya Evrim Keklik'in yanıt vermesi ile de bu durum kesinleşti.

İşte son dakika haberinin detayları!