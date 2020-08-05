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HABERİ | ile barıştı! ile Demet Akalın'ı o isim barıştırdı!

'e sosyal medya hesabı üzerinden yorumlar yapan 'ın bu yorumlarına 'in annesi yanıt vermiş ve üzüntüsünü dile getirmişti. Programın başında favorisi Evrim olmasına rağmen sonradan karar değiştirerek Cemal Can'ı destekleyen Demet Akalın ile Evrim Keklik arasındaki gerginlik ise giderek büyümüştü. Ancak edinilen bilgisine göre; Demet Akalın ile Survivor Evrim barıştı. Öte yandan ikiliyi barıştıran isim yine bir Survivor yarışmacısı oldu. İşte son dakika haberinin detayları!

Giriş Tarihi: 5.8.2020 16:01 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ | Demet Akalın ile Survivor Evrim barıştı! Evrim Keklik ile Demet Akalın'ı o isim barıştırdı!

ile arasındaki gerginlik, yarışmayı takip edenler tarafından biliniyordu. Birbirlerine sosyal medya üzerinden üstü kapalı yanıtlar vermeleri durumu daha da alevlendirmişti. Ancak ikilinin arasındaki buzlar eridi. Buzları eriten isim ise oldu. Bu duruma açıklık getiren ise Survivor Evrim oldu. İşte detayları!

SURVİVOR EVRİM İLE DEMET AKALIN BARIŞTI!

Survivor Evrim ile Demet Akalın'ı barıştırdı! Takipçilerinin sorduğu soruya 'in yanıt vermesi ile de bu durum kesinleşti.

İşte son dakika haberinin detayları!

SON DAKİKA HABERİ | Demet Akalın ile Survivor Evrim barıştı! Evrim Keklik ile Demet Akalın'ı o isim barıştırdı!

Survivor 2020 yarışmasını sıkı bir şekilde takip eden yarışmacılar hakkındaki yorumlarını sosyal medya hesaplarından yapmayı ihmal etmedi. Programın başlarında favorisinin Evrim olduğunu açıklayan Demet Akalın sonlara doğru fikrini değiştirerek Cemal Can'ı desteklemeye başladı.

ve Demet Akalın gerginliğinin temeli ise Nisa'nın elendiği gün atıldı. Evrim'in "Hadise ne demiş; her şey burada bitti toparlan gidiyorsun" tweetine Demet Akalın'dan jet yanıt geldi. Akalın Evrim'in gönderisinin paylaşarak "Ay sen şimdi dalga mı geçtin Nisa'yla? Seni sevip desteklemekten nasıl nefret ettik son 1 ayda bir bilsen! Nisa gönüllerin şampiyonu oldu, ya sen?" notunu düştü.

SON DAKİKA HABERİ | Demet Akalın ile Survivor Evrim barıştı! Evrim Keklik ile Demet Akalın'ı o isim barıştırdı!

İkilinin arasındaki gerilime ise arası verildi. 'ın kızı Hira ile Bodrum'da görüşen bu seferde Evrim ve Demet Akalın'ı bir araya getirdi.

Takipçilerinin sorularını Instagram hesabından yanıtlayan , Demet Akalın'la ilgili ilk kez konuştu. Takipçisinin "Demet Ablanın senin hakkında yaptığı yorumlara rağmen onun şarkısını paylaştın?" sorusuna Survivor Evrim "Minik bir görüşme yaptık. Yasinciğim sağ olsun" cevabını verdi.

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SON DAKİKA HABERİ | Demet Akalın ile Survivor Evrim barıştı! Evrim Keklik ile Demet Akalın'ı o isim barıştırdı!
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