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Haberler Medya Haberleri SON DAKİKA | Survivor Aycan ile Survivor Atakan arasında aşk mı başladı? Aycan Yanaç ile Atakan Işıktutan'ı yakalandıran kare...

| ile arasında aşk mı başladı? ile 'ı yakalandıran kare...

Survivor'ın final yapmasının ardından yarışmacılar hakkında haberleri tek tek geliyor. Şimdilerde ise adını sıkça duyduğumuz 'ın aşk dedikoduları sosyal medyaya tekrar düştü. Edinilen son dakika bilgisine göre; 2019 Survivor yarışmacısı olan ile birlikte görülmesi kafaları karıştırırken aşk iddiaları ise giderek güçleniyor. Katerina Dalaka ile kendi döneminde aralarında aşk dedikoduları çıkan ile aşk mı yaşıyor? İşte o görüntüler...

Giriş Tarihi: 5.8.2020 09:24 Son Güncelleme: 5.8.2020 09:24 ABONE OL
SON DAKİKA | Survivor Aycan ile Survivor Atakan arasında aşk mı başladı? Yakalandıran fotoğraf...

2019 Survivor yarışmacısı Atakan'ın kendi döneminde Yunanistan takımı oyuncusu Katerina Dalaka ile adı aşk dedikodularına çıkmış ve yarışmada da yakınlaştıkları görülmüştü. Dalaka'da aradığını bulamayan ismi şimdilerde ile anılmaya başlandı. Sosyal medya hesabından ile story paylaşan 'ın bu paylaşımının ardından aralarında aşk dedikoduları çıktı. İşte Survivor Aycan ve Atakan Işıktutan arasındaki gelişmeleri...

AYCAN YANAÇ VE ATAKAN IŞIKTUTAN AŞK MI YAŞIYOR?

Survivor 2020 yarışmacısı Aycan Yanaç ile Survivor 2019 yarışmacısı Atakan Işıktutan arasındaki aşk iddiaları gündeme bomba gibi düştü. "Yakalandı" notuyla story paylaşan Atakan'ın ardından bu iddialar ise güçlenmeye başladı.

İşte o görüntüler ile son dakika gelişmeleri...

SON DAKİKA | Survivor Aycan ile Survivor Atakan arasında aşk mı başladı? Yakalandıran fotoğraf...

2019 Survivor Türkiye-Yunanistan programına katılan 'ın adı yarışma sürecinde Yunan atlet Katerina Dalaka ile anılmıştı. Yarışmada Dalaka ile yakınlaşan , programın sona ermesinin ardından Yunan güzelle arkadaş olduklarını belirtti. Dalaka'nın sevgilisi Dimitris Fidirikos ile fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşması ise ikilinin hayranları büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

SON DAKİKA | Survivor Aycan ile Survivor Atakan arasında aşk mı başladı? Yakalandıran fotoğraf...

Katerina Dalaka'da aradığı aşkı bulamayan Atakan'ın gönlünü başka bir Survivor güzeline kattırdığı iddia edildi. Yanaç ile fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan aşk haberini gündeme taşıdı.

Programının final kararından sonra Almanya'ya dönmeyi erteleyen yaz tatilinin keyfini çıkartmak için Çeşme'nin yolunu tuttu. Gece arkadaşlarıyla eğlenmeye çıkan Aycan Yanaç gittiği mekanda ile karşılaştı. Bu tesadüfün ardından Survivor Atakan'ın "Yakalandı" notuyla paylaştığı kare ise sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

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SON DAKİKA | Survivor Aycan ile Survivor Atakan arasında aşk mı başladı? Aycan Yanaç ile Atakan Işıktutan'ı yakalandıran kare...
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