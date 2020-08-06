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Dün akşam ’te kim kazandı? 2020 MasterChef 4. ana kadro yarışmacısı kim oldu?

Ekranların sevilen yarışma programlarından 2020 yeni sezonda final turu heyecanı yaşanmaya tüm hızıyla devam ediyor. Final turunun 4. gününde 13 yarışmacı arasından steak ve paris mash yemeğini en iyi yapan Ayyüce, Emir, Furkan , Sedat, Esra, Emir final turu 6’lısına kalmayı başararak Mehmet, Somer ve Danilo şefler tarafından istenen deniz tarağını yapmak için 25 dakika süre boyunca mutfakta ter döktü. Mehmet, Somer ve Danilo şeflerin jüriliğinde gerçekleşen yarışmada verilen süre sonunda yemeklerini hazırlayan yarışmacılar şeflerin beğenilerine sundu. Tadım aşamasını tamamlayan Mehmet, Somer ve Danilo şefler 2020 MasterChef ana kadro 4. Yarışmacısını belirledi. MasterChef Türkiye kim kazandı merak ederek 6 Ağustos 2020 MasterChef Türkiye 4. yarışmacısı kim oldu? sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte günün 4. ana kadro yarışmacısı ve diğer tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 7.8.2020 00:24 Son Güncelleme: 7.8.2020 00:29 ABONE OL
Dün akşam MasterChef’te kim kazandı? 2020 MasterChef Türkiye 4. ana kadro yarışmacısı kim oldu?

Televizyonların uzun soluklu yarışmalarından yeni sezonunda final turu heyecanı yaşanıyor. İsimleri yazılı önlüğe sahip olmak ve MasterChef ana kadro yarışmacısı olmak isteyen şef adayları Mehmet, Danilo ve jüriliğinde kıyasıya mücadele ediyor. Dün ekranlara gelen yeni bölümde 13 yarışmacı arasından günün final oyununa kalan 4 isim kendilerinden istenen zeytinyağlı vegan yemekle şeflerin karşısına çıktı. Tadım kısmının ardından şefler günün ana kadroya katılmaya hak kazanan 4. Yarışmacısını açıkladı. Bu bağlamda yarışmanın sıkı takipçileri dün akşam MasterChef Türkiye kim kazandı öğrenmek isteyerek 6 Ağustos 2020 MasterChef Türkiye 4. yarışmacısı kim oldu? sorusuna ilişkin bilgi sahibi olmak isteyerek araştırmalar yapmaya başladı.

MASTERCHEF TÜRKİYE KİM KAZANDI? 6 AĞUSTOS 2020 MASTERCHEF TÜRKİYE 4. YARIŞMACISI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye 6 Ağustos 2020 Perşembe son bölümüne ilişkin tüm detaylar ve 2020 MasterChef Türkiye 4. yarışmacısı kim oldu? sorusunun cevabına ilişkin tüm detaylar şöyle;

Dün akşam MasterChef’te kim kazandı? 2020 MasterChef Türkiye 4. ana kadro yarışmacısı kim oldu?

İzleyiciler tarafından ilgiyle izlenen 'nin 6 Ağustos 2020 Perşembe günü ekranlara gelen son bölümünde 13 yarışmacı final 4'lüsüne kalmak için mücadele verdi. Bu mücadele sonunda günün final oyununa kalan 6 isimden deniz tarağı yemeği yapmaları istendi. Ayyüce, Emir, Furkan , Sedat, Esra, Emir final turu 6'lısına kalan isimler olurken Mehmet, Somer ve Danilo şefler yemeklerin tadımlarını yaparak kararlarını açıklamaya başladı. Son 2'ye Emir ve Furkan'ın kaldığı yarışmada günün kazanan yarışmacısı açıklandı. 2020 MasterChef Türkiye ana kadro 4. yarışmacısı EMİR oldu...

Dün akşam MasterChef’te kim kazandı? 2020 MasterChef Türkiye 4. ana kadro yarışmacısı kim oldu?

ŞİMDİYE KADAR SEÇİLEN 2020 MASTERCHEF KADROSU

  1. Serhat
  2. Duygu
  3. Özgül
  4. Emir
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Dün akşam MasterChef’te kim kazandı? 2020 MasterChef Türkiye 4. ana kadro yarışmacısı kim oldu?
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