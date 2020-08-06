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filmi konusu ne? kim?

Bu akşam yayınlanacak olan filmi konusu ve oyuncularıyla dikkat çekiyor. Başrollerini Demet Öz, İpek Erdem, ve Pelin Akil’in paylaştığı filmde gizemli dosyalar aydınlatılıyor. Sürükleyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla bu akşam ekrana gelecek olan yapımın konusu ve oyuncularını haberimizde derledik. Peki ne? kim?

Giriş Tarihi: 6.8.2020 17:58 ABONE OL
Çember Araf filmi konusu ne? Çember Araf filmi oyuncuları kim?

Çember Araf filmi, Televizyonda yayınlanacak olması dolasıyla konusu ve oyuncularıyla ilgi çekiyor. Bu akşam ekrana gelecek olan yapım sürükleyici hikayesiyle izleyicisini ekran başına kilitleyecek. Polisiye türündeki filmin başrollerini Demet Öz, İpek Erdem, Pelin Akil ve Anıl Altan paylaşıyor. Peki Çember Araf filmi konusu ne? Çember Araf filmi oyuncuları kim?

ÇEMBER: ARAF KONUSU NE?

Tarlabaşı civarında bir çöplükte, emniyette sevilen bir polis olan Ekrem Komiserin cesedi bulunur. Cumali en yakın dostu Ekrem'in öldüğünü öğrenince yıkılır. Olayın şokunu atlatan Cumali katili bulmadan rahat edemeyecektir. Ekibimizle birlikte davayı incelemeye başlayan Cumali, Ekrem'in en son bir dizi intihar vakasını el altından araştırdığını öğrenir. Ekrem komiserden kalan bu vakalar bir daha incelenir. Bu üç kişinin intihar etmesine yardım eden birisi daha vardır. İntiharların arkasındaki kişiyi bulduklarını düşündükleri bir anda ellerindeki tek şüpheli olan Hayal adındaki bu kadının onlara büyük bir sürprizi vardır.

ÇEMBER: ARAF OYUNCULARI KİM?

Demet Öz,

İpek Erdem,

Pelin Akil,

Anıl Altan,

Olgun Toker,

Barış Bağcı.

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Çember Araf filmi konusu ne? Çember Araf filmi oyuncuları kim?
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