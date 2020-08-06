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konusu ne? Cengiz'in Çocukları oyuncuları kimler?

Yabancı film kuşağında bu akşam TRT 1 ekranlarında yayınlanacak. 2017 yılında çekilen film, konusu ve oyuncuları ile son dönemin öne çıkan yapıtları arasında bulunuyor. Filmde, bölgenin en iyi at binicilerinden olan emekli Bold'un, kendisi gibi cevval olan genç adama binicilik konusunda verdiği dersler anlatılıyor. İşte, Cengiz'in Çocukları filminin konusu ve oyuncuları...

Giriş Tarihi: 6.8.2020 16:09 ABONE OL
Cengiz'in Çocukları filmi konusu ne? Cengiz'in Çocukları oyuncuları kimler?

2017 yılında çekilen ve dram türünde son dönemin iddialı yapıtlarından birisi olan Cengiz'in Çocukları filmi bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak. Çarpıcı konusu ile dikkatleri üzerine çeken film, TRT 1 ekranlarında olacak. Peki, Cengiz'in Çocukları filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Detaylar haberimizde.

CENGİZ'İN ÇOCUKLARI FİLMİ KONUSU

Bölgenin en iyi at binicilerinden olan emekli Bold'un, kendisi gibi cevval olan genç adama binicilik konusunda verdiği dersler anlatılıyor. Yakında düzenlenecek olan at yarışları kendisinin prestiji kadar, öğrencisinin de en iyi jokey olması için ter dökecek.

CENGİZ'İN ÇOCUKLARI OYUNCULARI

  • Brittany Belt
  • Ankhnyam Ragchaa
  • Batmend Baast
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Cengiz'in Çocukları filmi konusu ne? Cengiz'in Çocukları oyuncuları kimler?
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