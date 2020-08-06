Dün akşam MasterChef'te kim kazandı? 5 Ağustos 2020 MasterChef Türkiye ana kadro için 3. yarışmacı kim, hangi isim oldu?

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Dün akşam 'te kim kazandı? 5 Ağustos 2020 MasterChef ana kadro için 3. yarışmacı kim, hangi isim oldu?

Ekranların sevilen yarışmalarından olan ’de yeni sezonla birlikte final turu heyecanı yaşanıyor. Final turunun 3. Gününde 14 yarışmacı arasındaki 4 isim, 5 Ağustos final oyununda karşı karşıya geldi. Mehmet, Danilo ve Somer şefin jüriliğinde gerçekleşen yarışmada tecrübeli şefler 4 yarışmacıdan yaratıcılıklarını kullanarak zeytinyağlı vegan bir yemek yaparak kendilerini şaşırtmaları istendi. Verilen 40 dakikalık süre sonunda yemeklerini hazırlayan yarışmacılar şeflerin beğenisine sundu. Bu bölümün ardından kararlarını veren Mehmet, Danilo ve Somer şefler 2020 MasterChef ana kadro 3. yarışmacısını belirledi. Bu bağlamda yarışmayı takip edenler dün akşam MasterChef Türkiye kim kazandı merak ederek 5 Ağustos 2020 MasterChef Türkiye 3. yarışmacısı kim oldu? sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte günün 3. ana kadro yarışmacısı ve diğer tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 6.8.2020 07:25 Son Güncelleme: 6.8.2020 07:26 ABONE OL
Dün akşam MasterChef'te kim kazandı? 5 Ağustos 2020 MasterChef Türkiye 3. yarışmacısı kim oldu?

Televizyonların uzun soluklu yarışmalarından yeni sezonunda final turu heyecanı yaşanıyor. İsimleri yazılı önlüğe sahip olmak ve MasterChef ana kadro yarışmacısı olmak isteyen şef adayları Mehmet, Danilo ve jüriliğinde kıyasıya mücadele ediyor. Dün ekranlara gelen yeni bölümde 14 yarışmacı arasından günün final oyununa kalan 4 isim kendilerinden istenen zeytinyağlı vegan yemekle şeflerin karşısına çıktı. Tadım kısmının ardından şefler günün ana kadroya katılmaya hak kazanan 3. Yarışmacısını açıkladı. Bu bağlamda yarışmanın sıkı takipçileri dün akşam MasterChef Türkiye kim kazandı öğrenmek isteyerek 5 Ağustos 2020 MasterChef Türkiye 3. yarışmacısı kim oldu? sorusuna ilişkin bilgi sahibi olmak isteyerek araştırmalar yapmaya başladı.

MASTERCHEF TÜRKİYE KİM KAZANDI? 5 AĞUSTOS 2020 MASTERCHEF TÜRKİYE 3. YARIŞMACISI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye 5 Ağustos 2020 Çarşamba son bölümüne ilişkin tüm detaylar ve 2020 MasterChef Türkiye 3. yarışmacısı kim oldu? sorusunun cevabına ilişkin tüm detaylar şöyle;

Dün akşam MasterChef'te kim kazandı? 5 Ağustos 2020 MasterChef Türkiye 3. yarışmacısı kim oldu?

İzleyiciler tarafından ilgiyle izlenen 'nin 5 Ağustos 2020 Çarşamba günü ekranlara gelen son bölümünde 14 yarışmacı final 4'lüsüne kalmak için mücadele verdi. Bu mücadele sonunda günün final oyununa kalan 4 isimden zeytinyağlı vegan yemeği yapmaları istendi.

Dün akşam MasterChef'te kim kazandı? 5 Ağustos 2020 MasterChef Türkiye 3. yarışmacısı kim oldu?

, Berker, Esra, Serhan'ın olduğu 4'lü içerisinde yer alan Özgül yaptığı yemekle şefleri şaşırtarak ana kadronun 3. Yarışmacısı olmaya hak kazandı. 2020 'in 16 kişilik ana kadrosu için Mehmet, Danilo ve tarafından seçmeler yapılamaya devam edecek.

Dün akşam MasterChef'te kim kazandı? 5 Ağustos 2020 MasterChef Türkiye 3. yarışmacısı kim oldu?

2020 MASTERCHEF KADROSU

  1. Serhat
  2. Duygu
  3. Özgül
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Dün akşam MasterChef'te kim kazandı? 5 Ağustos 2020 MasterChef Türkiye ana kadro için 3. yarışmacı kim, hangi isim oldu?
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