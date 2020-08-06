Enes Batur Gerçek Kahraman filmi konusu ne? Enes Batur Gerçek Kahraman filmi oyuncuları kim?

2019 yapımı komedi türündeki Enes Batur Gerçek Kahraman filmi bu akşam televizyonda yayınlanacak. Başrollerinde Enes Batur, Ömer Başdoğan ve Altan Erkekli gibi ünlü isimlerin yer aldığı filmde komedi sahnelerine hazır olun. Bu akşam ekrana gelecek olan yapımın yayın saati gelmeden Enes Batur Gerçek Kahraman konusu ve oyuncuları araştırılmaya başlandı. Yönetmen koltuğunda Doğa Can Anafarta'nın üstlendiği Enes Batur Gerçek Kahraman filmi konusu ne, oyuncuları kim?

ENES BATUR GERÇEK KAHRAMAN KONUSU NEDİR?

Enes Batur: Gerçek Kahraman, Youtube hesabında paylaştığı eğlenceli ve komik videolarla popülerleşen Enes Batur'un rol aldığı "Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?" filminin devam halkası. İlk filmde içine kapanık, çevresi tarafından dışlanan bir çocuk olan Enes Batur'un hayallerinin peşinden koşma hikayesi anlatılmıştı. Bu filmde ise Enes Batur'u Adalet Savaşçıları'na katılmış ve sonunda da bir kahramana dönüşen genç olarak izleyeceğiz. Komedi türündeki filmin yapımcılığını TME Films ve Eren Medya üstleniyor.

ENES BATUR GERÇEK KAHRAMAN FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Enes Batur (Enes Batur)

Ömer Başdoğan (Ömer)

Altan Erkekli (Master)

Damla Aslanalp (Işın)

Kanbolat Görkem Arslan (Tan Veyder)

Ebru Ojen Şahin (Ceyda)

Selin Deveci (Blackear)

Ramin Nezir (Blue Mask)

Resul Doğan (Resul)

Gökhan Güngör (Grubengas)

Cansu Bulut (Yaube)

Buket Dereoğlu (Alev Veyder)

Rengin Samurçay (Şadiye)

Seyithan Özdemir (Barut)

Atilla Pekdemir (Atilla)

Atakan Özyurt (Atakan)

Bilal Hancı (Bilal)

Fatih Yasin (Fatih)

Halil Söyletmez (Halil)

Ruhi Çenet (Ruhi)