Acun Ilıcalı'dan son dakika açıklamaları... Acun Ilıcalı, Survivor'dan sonra ilk kez konuştu! "Cemal Can hak etti!"

Acun Ilıcalı, Ezgi Mola'nın YouTube'ta yayınlanan "Tanınmış Kişileri Seviyorum" programına konuk oldu ve samimi açıklamalarda bulundu. Çocukluk yaşamından özel hayatına, iş yaşamından yarışma programlarına varana kadar detaylı açıklamalar yapan Acun Ilıcalı'nın özellikle Survivor Cemal Can ile ilgili söyledikleri sosyal medyada gündem oldu. Survivor Cemal Can'ın şampiyonluğu hak ettiğini ifade ederken öte yandan Barış Murat Yağcı ile ilgili de açıklamalar yaptı. İşte Acun Ilıcalı'dan son dakika açıklamalar...
"Bu sene en saygılı survivorlardan biri oldu. Cemal Can bir de hak etti şampiyonluğu. Kendi kapasitesini en yükseğe taşıyan Cemal Can oldu. Sonuna kadar zorladı ve etkileyici bir performans ortaya koydu."
İşte Acun Ilıcalı'dan son dakika açıklamalar...
İşte Acun Ilıcalı'nın açıklamalarından satır başları...* Ben küçüklüğümde de mahallede olimpiyatlar yapardım. Gazoz kapaklarından madalya yapıp verirdik. Hayatım boyunca hep oyun içinde oldum, oynatan oldum. Şu anda baktığımız zaman da aynı şeyi yapıyorum. Benden iyi kimse çok kolay yapamaz.
* Bunu çok fazla anlatmadım bu zaman kadar, lisede ders çalışmayacağım kesin, o dönem internet yok ama odaya da kapatılıyorsun ailen senin ders çalışmanı bekliyor. Odadayım çok sıkıldım ne yapayım diye düşünüyorum. Çünkü kendime bir oyun bulmam lazım. Kitabı açtım ve harf ligi kurdum, kendim de onun teknik direktörü oldum.
Ben odaya kapanıyorum dışarı çıkmıyorum. Dışarıdan sesler geliyor rahmetli babam 'bu sefer oldu' diyor. Ben içeride oyun oynuyorum. O zaman özel televizyonculuk yoktu tabii. Rahmetli babam da 'bu çocuk bir şey olacak ama ne olacağını bulamadım' diyordu.
* Çok sıra dışı bir çocuktum. Edirne'de kayboldum, sekiz saat sonra buldular beni. Yaşım daha dört!
* Ataköy'de oturuyordum, Kadıköy'de okuyordum. Okula otostopla gidip geliyordum. Bir gün adamın biri arabasına aldı beni 'bir kız istemiştik ona bakmaya gidiyoruz, müsait misin' dedi. Gittik. Adam kız istemiş reddetmişler adamla birlikte kızı istedikleri mahalleye gittik. Kızı sordu, bir sene önce memlekete gitmiş onu öğrendik. (gülüyor) 16 yaşında adamı teselli ediyordum.
CEMAL CAN ŞAMPİYONLUĞU HAK ETTİ
* Bu sene en saygılı survivorlardan biri oldu. Cemal Can bir de hak etti şampiyonluğu. Kendi kapasitesini en yükseğe taşıyan Cemal Can oldu. Sonuna kadar zorladı ve etkileyici bir performans ortaya koydu.
Barış iyi başladı çok da iyi gidiyordu ama bir sakatlık geçirdi. Sakatlık sonrası geri dönemedi. Seyirci oyun kazanmayanı artık şampiyon yapmaya çok meyilli olmuyor. Çok sayı almasa da kritik yerlerde oyun kazanmasını istiyor.
* Korona döneminde Dominik'te bir sıkıntı yaşamadık ama tabii ki her türlü tedbirimizi alıyorduk. Bazen bu tarz olaylar başka fırsatlar doğuruyor mesleki açıdan. Tabii can kayıpları bizim için çok üzücü bir olay. Sektörel olarak televizyonculuk çok büyük darbe gördü diyemem. Reklamlar azaldı, o da normal. Bu arada ilk kez sana açıklayayım % 99 Amerika'da yayındayız Exathlon programıyla.