Dün gece MasterChef’te kim kazandı, hangi yarışmacı üst tura çıktı? 2020 MasterChef Türkiye 4. ana kadro yarışmacısı kim oldu?

Televizyonların uzun soluklu yarışmalarından MasterChef Türkiye yeni sezonunda final turu heyecanı yaşanıyor. İsimleri yazılı önlüğe sahip olmak ve MasterChef ana kadro yarışmacısı olmak isteyen şef adayları Mehmet, Danilo ve Somer şef jüriliğinde kıyasıya mücadele ediyor. Dün ekranlara gelen yeni bölümde 13 yarışmacı arasından günün final oyununa kalan 4 isim kendilerinden istenen zeytinyağlı vegan yemekle şeflerin karşısına çıktı. Tadım kısmının ardından şefler günün ana kadroya katılmaya hak kazanan 4. Yarışmacısını açıkladı. Bu bağlamda yarışmanın sıkı takipçileri dün akşam MasterChef Türkiye kim kazandı öğrenmek isteyerek 6 Ağustos 2020 MasterChef Türkiye 4. yarışmacısı kim oldu? sorusuna ilişkin bilgi sahibi olmak isteyerek araştırmalar yapmaya başladı.
MasterChef Türkiye 6 Ağustos 2020 Perşembe son bölümüne ilişkin tüm detaylar ve 2020 MasterChef Türkiye 4. yarışmacısı kim oldu? sorusunun cevabına ilişkin tüm detaylar şöyle;
İzleyiciler tarafından ilgiyle izlenen MasterChef Türkiye'nin 6 Ağustos 2020 Perşembe günü ekranlara gelen son bölümünde 13 yarışmacı final 4'lüsüne kalmak için mücadele verdi. Bu mücadele sonunda günün final oyununa kalan 6 isimden deniz tarağı yemeği yapmaları istendi. Ayyüce, Emir, Furkan , Sedat, Esra, Emir final turu 6'lısına kalan isimler olurken Mehmet, Somer ve Danilo şefler yemeklerin tadımlarını yaparak kararlarını açıklamaya başladı. Son 2'ye Emir ve Furkan'ın kaldığı yarışmada günün kazanan yarışmacısı açıklandı. 2020 MasterChef Türkiye ana kadro 4. yarışmacısı EMİR oldu...
ŞİMDİYE KADAR SEÇİLEN 2020 MASTERCHEF KADROSU