Bu akşam ekrana gelecek olan Deli Deli Küpeli filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Başrollerinde Kemal Sunal'ın yer aldığı komedi filminde tımarhaneden kaçıp bir ilçeye gelen delinin, çeşitli rastlantılar sonucu kaymakam olması anlatılıyor. Sürükleyici hikayesi ve dikkat çeken oyuncu kadrosuyla sevilerek izlenilen filmin konusunu, oyuncularını ve çekildiği yer bilgisine haberimizde yer verdik. Peki Deli Deli Küpeli filmi konusu, oyuncuları ve çekildiği yer: Deli Deli Küpeli filmi konusu ne oyuncuları kim?

DELİ DELİ KÜPELİ FİLMİ KONUSU NE?

Karla kapanan yolları fırsat bilen kişiler karaborsacılık ve tefecilik yaparak halkı sömürmeye başlar. Karaborsacılık ve tefecilik kasabada halkı perişan eder. Buna itiraz edenleri ise eşkıya şiddetle bastırır. Bu sırada hastaneden kaçan iki delinin yolu kasabaya çıkar. Halkın kendilerini kaymakam ve hakim sanması üzerine onlar da bu rolleri benimser. Kısa süre sonra tefeci ve karaborsacılar ile deli kaymakam arasında amansız bir mücadele başlayacaktır.

DELİ DELİ KÜPELİ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Deli Deli Küpeli filmi Bolu'da çekilmiştir.

DELİ DELİ KÜPELİ FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Kemal Sunal- Deli kaymakam Şaban

Melike Zobu- Casus Hatice

Yaman Okay- Eşkıya Yılanoğlu

Reha Yurdakul- Avukat Şeref Haktanır

Yavuzer Çetinkaya- Deli hakim

İhsan Yüce- Deli çavuş

Sırrı Elitaş- Tefeci Mahmut Ağa

Renan Fosforoğlu- Tahrirat Katibi Şükrü

Uluer Süer- Tüccar Hacı Karamuratoğlu

Fatoş Sezer- Çukurovalı Çengi Afet

Hakkı Kıvanç- Komutan

Hakkı Üstün- Başhekim