Bu akşam ekrana gelecek olan Deli Deli Küpeli filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Başrollerinde Kemal Sunal'ın yer aldığı komedi filminde tımarhaneden kaçıp bir ilçeye gelen delinin, çeşitli rastlantılar sonucu kaymakam olması anlatılıyor. Sürükleyici hikayesi ve dikkat çeken oyuncu kadrosuyla sevilerek izlenilen filmin konusunu, oyuncularını ve çekildiği yer bilgisine haberimizde yer verdik. Peki Deli Deli Küpeli filmi konusu, oyuncuları ve çekildiği yer: Deli Deli Küpeli filmi konusu ne oyuncuları kim?
Karla kapanan yolları fırsat bilen kişiler karaborsacılık ve tefecilik yaparak halkı sömürmeye başlar. Karaborsacılık ve tefecilik kasabada halkı perişan eder. Buna itiraz edenleri ise eşkıya şiddetle bastırır. Bu sırada hastaneden kaçan iki delinin yolu kasabaya çıkar. Halkın kendilerini kaymakam ve hakim sanması üzerine onlar da bu rolleri benimser. Kısa süre sonra tefeci ve karaborsacılar ile deli kaymakam arasında amansız bir mücadele başlayacaktır.
Deli Deli Küpeli filmi Bolu'da çekilmiştir.
Kemal Sunal- Deli kaymakam Şaban
Melike Zobu- Casus Hatice
Yaman Okay- Eşkıya Yılanoğlu
Reha Yurdakul- Avukat Şeref Haktanır
Yavuzer Çetinkaya- Deli hakim
İhsan Yüce- Deli çavuş
Sırrı Elitaş- Tefeci Mahmut Ağa
Renan Fosforoğlu- Tahrirat Katibi Şükrü
Uluer Süer- Tüccar Hacı Karamuratoğlu
Fatoş Sezer- Çukurovalı Çengi Afet
Hakkı Kıvanç- Komutan
Hakkı Üstün- Başhekim