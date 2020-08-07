Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Medya Haberleri Iron Man filmi konusu nedir? Iron Man filmi oyuncuları kimler?

filmi konusu nedir? Iron Man filmi oyuncuları kimler?

Bu akşam Kanal D ekranlarına gelecek olan filmi için heyecan dorukta. 2008 ABD yapımı film bilim kurgu ve aksiyon türlerinde olup yönetmen koltuğunda Jon Favreau oturuyor. Tony Stark karakterinin hikayesinin anlatıldığı Iron Man filmi konusu nedir? Iron Man filmi oyuncuları kimler?

Giriş Tarihi: 7.8.2020 13:07 ABONE OL
Iron Man filmi konusu nedir? Iron Man filmi oyuncuları kimler?

Iron Man filmi bu akşam Kanal D ekranlarında sevenleri ile buluşacak. Tony Stark, hem bir mühendislik dahisi hem de tam bir playboydur. Kendi ülkesinde teknoloji harikası füzeler ve silahlar üretmektedir. Afganistan'da yeni bir füzeyi tanıtırken esir düşer ve yaralanır. Onu kaçıranlar, kendileri için bir füze yapmasını isterler. Tony ise bunun yerine zırhlı bir giysi yapar ve hikaye burada başlar. Peki; Iron Man filmi konusu nedir? Iron Man filmi oyuncuları kimler?

IRON MAN FİLMİ KONUSU

Tony Stark, hem bir mühendislik dahisi hem de tam bir playboydur. Kendi ülkesinde teknoloji harikası füzeler ve silahlar üretmektedir. Afganistan'da yeni bir füzeyi tanıtırken esir düşer ve yaralanır. Onu kaçıranlar, kendileri için bir füze yapmasını isterler. Tony ise bunun yerine zırhlı bir giysi yapar. Bunu yapmaktaki amacı zekasını kullanarak farklı bir kurtuluş yöntemini planlamaktır. Boş zamanlarını kadınlarına ayıran Tony'nin hayatı artık tamamen farklı bir şekle bürünmüştür. Onun bununla nasıl baş edeceği ise esas konudur.

IRON MAN FİLMİ OYUNCULARI

  • Orijinal adı : Iron man
  • Yönetmen : Jon Favreau
  • Yapım Yılı : 2008 – ABD
  • Tür : Bilim Kurgu/ Aksiyon
  • Oyuncular : Robert Downey Jr., Terrence Howard, Jeff Bridges, Gwyneth Paltrow, Shaun Tou

ARKADAŞINA GÖNDER
Iron Man filmi konusu nedir? Iron Man filmi oyuncuları kimler?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA