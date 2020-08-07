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filmi konusu ne? oyuncuları kim?

Yabancı filmler arasında sevilen filmi bu akşam televizyonda yayınlanacak. Komedi türünde yayınlanacak olan yapımın konusu ve oyuncuları dikkat çekiyor. 2006 senesinde vizyona giren yapım sürükleyici hikayesiyle karşımıza çıkıyor. Başrollerinde Kevin Kline, Steve Martin, Beyoncé Knowles-Carter’ın palaştığı yapımın yönetmen koltuğunda Shawn Levy oturuyor. Peki konusu ne? kim?

Giriş Tarihi: 7.8.2020 17:22 ABONE OL
Pembe Panter filmi konusu ne? Pembe Panter filmi oyuncuları kim?

Bu akşam ekrana gelecek olan Pembe Panter filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Elmas yüzüğün kaybolmasıyla izleyicisinin karşısına çıkacak olan polisiye komedi türündeki yapım izleyicisiyle buluşacak. Gerek konusu gerekse oyuncu kadrosuyla ilgi gören filmde Kevin Kline, Steve Martin, Beyoncé Knowles-Carter gibi ünlü isimler bulunuyor. Peki Pembe Panter filmi konusu ne? Pembe Panter filmi oyuncuları kim?

PEMBE PANTER FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Futbol camiasında herkes tarafından bilinen ve tanınan direktör umulmadık bir biçimde öldürülür. Bu arada Pembe Panter isimli meşhur ve çok değerli bir mücevherle bezeli bir yüzük ortadan kaybolur. Bu durumda ortalık birbirine girer ve herkes ayaklanır. Fransızlar, bu işi çözmek için en başarılı dedektiflerine görev vermek isterler ancak bir yanlışlık olur. Başka biri gelir. Olan bitenlerin perde arkasını çözmek işi Müfettiş Jacques Clouseau'ya düşer. Tabi bu yanlışlık, tam aksine işleri olduğundan kat be kat daha da karmaşık bir hale getirecek gibi görünmektedir.

PEMBE PANTER FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Oyuncular: Kevin Kline, Steve Martin, Beyoncé Knowles-Carter

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Pembe Panter filmi konusu ne? Pembe Panter filmi oyuncuları kim?
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