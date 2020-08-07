SON DAKİKA HABERİ | Mehmet Şef, babasının ölümü ile ilgili ilk kez konuştu! MasterChef stüdyosunda gözyaşları sel oldu!

23 Temmuz 2020 tarihinde Bolu'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Mehmet Şef'in babası Seyfettin Yalçınkaya, son yolculuğuna uğurlandı. Dün akşam yayınlanan MasterChef Türkiye son programında da gözyaşları sel oldu. Mehmet Şef, babasının vefatı ile ilgili ilk kez duygularını dile getirirken gözleri dolan Mehmet Yalçınkaya'yı gören bazı yarışmacılar da gözyaşlarına hakim olamadılar. İşte Mehmet Şef'ten babasının vefatı ile ilgili son dakika açıklamaları...

MEHMET ŞEF, GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI!

"Herkes işini gücünü bırakıp cenazeye geldi" denilirken stüdyoda duygusal anlar yaşandı. Öte yandan Mehmet Şef, babasının vefatı ile ilgili ilk kez konuştu.

İşte Mehmet Şef'ten son dakika açıklamalar...