SON DAKİKA HABERİ | Mehmet Şef, babasının ölümü ile ilgili ilk kez konuştu! MasterChef stüdyosunda gözyaşları sel oldu!

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HABERİ | , babasının ölümü ile ilgili ilk kez konuştu! stüdyosunda gözyaşları sel oldu!

haberi... son programda gözyaşları sel oldu. Yarışmanın jüri üyesi , geçtiğimiz günlerde babasını kaybetmiş ve görüntüler medyada yer almıştı. Son bölümde yarışmacılar 'e baş sağlığı dilerken stüdyoda gözyaşları sel oldu. Öte yandan Mehmet Şef'in konuşma sırasında boğazının düğümlendiği gözlerden kaçmadı. Babasının vefatı ile ilgili ilk kez konuşan Mehmet Şef, "Gerçekten çok zor" diyerek acısını dile getirdi. İşte Mehmet Şef'ten son dakika açıklamalar...

Giriş Tarihi: 7.8.2020 11:21 Son Güncelleme: 7.8.2020 11:35 ABONE OL
SON DAKİKA | Mehmet Şef, babasının ölümü ile ilgili ilk kez konuştu! MasterChef programında gözyaşları sel oldu!

23 Temmuz 2020 tarihinde Bolu'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 'in babası , son yolculuğuna uğurlandı. Dün akşam yayınlanan Türkiye son programında da gözyaşları sel oldu. Mehmet Şef, babasının vefatı ile ilgili ilk kez duygularını dile getirirken gözleri dolan 'yı gören bazı yarışmacılar da gözyaşlarına hakim olamadılar. İşte Mehmet Şef'ten babasının vefatı ile ilgili açıklamaları...

MEHMET ŞEF, GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI!

"Herkes işini gücünü bırakıp cenazeye geldi" denilirken stüdyoda duygusal anlar yaşandı. Öte yandan Mehmet Şef, babasının vefatı ile ilgili ilk kez konuştu.

İşte Mehmet Şef'ten son dakika açıklamalar...

SON DAKİKA | Mehmet Şef, babasının ölümü ile ilgili ilk kez konuştu! MasterChef programında gözyaşları sel oldu!

'in jüri üyesi olan ünlü şef 'nın babası , tedavi gördüğü Bolu'daki hastanede 23 Temmuz'da hayatını kaybetmişti.

MasterChef son bölümdeki final turu öncesinde ise yarışmacıları 'e başsağlığı dilediler.

"GERÇEKTEN ÇOK ZOR"

Kısa bir konuşma yaparak yarışmacılara ve acı günlerinde yanında olanlara teşekkür eden ünlü şef duygusal anlar yaşadı. Şef Yalçınkaya, "Gerçekten çok zor. Somer Şef ve Danilo Şef de geldiler. TV8 yönetimi herkes oradaydı ve acımı paylaştılar. Zor bir süreçti ama bir şekilde hayat devam ediyor. Bir şeyler yapmak zorundayız. Atlacağız bu süreci. Çok teşekkür ederim" dedi. Konuşma sırasında bazı yarışmacılar da gözyaşlarını tutamadı.

SON DAKİKA | Mehmet Şef, babasının ölümü ile ilgili ilk kez konuştu! MasterChef programında gözyaşları sel oldu!

Şef Somer Sivrioğlu da "İnsan bu kadar acı günlerde bir taraftan da ne kadar sevildiğini hatırlıyor. Bir etkinlikte bile göremeyeceğimiz kadar çok şefi o gün 'in yanında gördük. Herkes işini gücünü bırakıp Mehmet Şef'in yanına geldi. Bu da bizi çok duygusallaştırdı" ifadelerini kullandı.

KAYNAK: MYNET

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SON DAKİKA HABERİ | Mehmet Şef, babasının ölümü ile ilgili ilk kez konuştu! MasterChef stüdyosunda gözyaşları sel oldu!
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