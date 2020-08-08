Acun Ilıcalı son dakika açıkladı: Acun Ilıcalı, Survivor'dan sonra ilk kez konuştu, flaş açıklamalar yaptı! "Cemal Can hak etti!"

İşte Acun Ilıcalı'nın açıklamalarından satır başları...* Ben küçüklüğümde de mahallede olimpiyatlar yapardım. Gazoz kapaklarından madalya yapıp verirdik. Hayatım boyunca hep oyun içinde oldum, oynatan oldum. Şu anda baktığımız zaman da aynı şeyi yapıyorum. Benden iyi kimse çok kolay yapamaz.

* Bunu çok fazla anlatmadım bu zaman kadar, lisede ders çalışmayacağım kesin, o dönem internet yok ama odaya da kapatılıyorsun ailen senin ders çalışmanı bekliyor. Odadayım çok sıkıldım ne yapayım diye düşünüyorum. Çünkü kendime bir oyun bulmam lazım. Kitabı açtım ve harf ligi kurdum, kendim de onun teknik direktörü oldum.

Ben odaya kapanıyorum dışarı çıkmıyorum. Dışarıdan sesler geliyor rahmetli babam 'bu sefer oldu' diyor. Ben içeride oyun oynuyorum. O zaman özel televizyonculuk yoktu tabii. Rahmetli babam da 'bu çocuk bir şey olacak ama ne olacağını bulamadım' diyordu.

* Çok sıra dışı bir çocuktum. Edirne'de kayboldum, sekiz saat sonra buldular beni. Yaşım daha dört!

* Ataköy'de oturuyordum, Kadıköy'de okuyordum. Okula otostopla gidip geliyordum. Bir gün adamın biri arabasına aldı beni 'bir kız istemiştik ona bakmaya gidiyoruz, müsait misin' dedi. Gittik. Adam kız istemiş reddetmişler adamla birlikte kızı istedikleri mahalleye gittik. Kızı sordu, bir sene önce memlekete gitmiş onu öğrendik. (gülüyor) 16 yaşında adamı teselli ediyordum.