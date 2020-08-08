İyi Günde Kötü Günde dizisi ne zaman başlıyor? Elçin Sangu'nun başrolünde olduğu İyi Günde Kötü Günde dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir?

İyi Günde Kötü Günde dizisi oyuncuları ve konusu ile dikkatleri üzerine çekiyor. Başrollerinde bir süredir ekranlardan uzak kalan ve Kiralık Aşk dizisi ile oldukça büyük hayran kitlesine ulaşan Elçin Sangu bulunurken yapım romantik komedi türüyle yaz sezonu dizileri arasında yerini alacak. Reytinglerde iddialı olacağı düşünülen yapımla ilgili detaylar ise merak ediliyor. Peki, İyi Günde Kötü Günde dizisi ne zaman başlıyor? İyi Günde Kötü Günde dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte tüm detaylar…

İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE DİZİSİ KONUSU NEDİR, OYUNCULARI KİMLER? DİZİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yönetmenliğini Barış Erçetin'nin üstlendiği senaryosunu Pelin Karamehmetoğlu ve Aksel Bonfil'in birlikte kaleme aldığı İyi Günde Kötü Günde dizisi romantik komedi türündeki konusu ile diziseverlerin yayınlanan tanıtım fragmanı ile beraber büyük ilgisini görüyor. Öte yandan dizinin başlayacağı tarih de araştırmalara neden oldu…