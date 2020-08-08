İyi Günde Kötü Günde dizisi ne zaman başlıyor? Elçin Sangu'nun başrolünde olduğu İyi Günde Kötü Günde dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir?

İyi Günde Kötü Günde dizisi oyuncuları ve konusu ile dikkatleri üzerine çekiyor. Başrollerinde bir süredir ekranlardan uzak kalan ve Kiralık Aşk dizisi ile oldukça büyük hayran kitlesine ulaşan Elçin Sangu bulunurken yapım romantik komedi türüyle yaz sezonu dizileri arasında yerini alacak. Reytinglerde iddialı olacağı düşünülen yapımla ilgili detaylar ise merak ediliyor. Peki, İyi Günde Kötü Günde dizisi ne zaman başlıyor? İyi Günde Kötü Günde dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte tüm detaylar…
Yönetmenliğini Barış Erçetin'nin üstlendiği senaryosunu Pelin Karamehmetoğlu ve Aksel Bonfil'in birlikte kaleme aldığı İyi Günde Kötü Günde dizisi romantik komedi türündeki konusu ile diziseverlerin yayınlanan tanıtım fragmanı ile beraber büyük ilgisini görüyor. Öte yandan dizinin başlayacağı tarih de araştırmalara neden oldu…
İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE KONUSU NEDİR?
Kiralık Aşk dizisi ardından Çarpışma'nın kadrosunda yer alan Elçin Sangu, İyi Günde Kötü Günde, Nikah masasında terk edildiği adamın düğününü organize etmek zorunda kalan Leyla'yı canlandıracak.
İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE OYUNCULARI KİMLER?
Yeni dizi İyi Günde Kötü Günde'nin oyuncu kadrosuna ilişkin detaylar belli oldu. Yapımına O3 Medya'nın imza attığı İyi Günde Kötü Günde dizisinin başrollerini Elçin Sangu, Ozan Dolunay ve Yasemin Allen paylaşacak. Şenay Gürler, Derya Alabora, Nergis Kumbasar, Hakan Salınmış, Sinan Albayrak, gibi usta isimleri aynı projede buluşturan dizinin oyuncu kadrosunda; Ali Yağcı, Deniz Işın ve Tugay Erdoğan gibi ünlü isimler de yer alıyor.
İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE NE ZAMAN BAŞLIYOR?
İyi Günde Kötü Günde dizisinin yayın tarihi henüz belli olmadı. Ancak yakın zamanda ilk bölümü ile yayınlanacak olan yapımın reytinglerde oldukça iddialı olacağı konuşuluyor...