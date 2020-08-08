Yarının Dünyası filmi konusu ne? Yarının Dünyası filminin oyuncuları kimler?

Sinema severlerin merakla beklediği Yarının Dünyası filmi bu gece ATV ekranlarında! George Clooney'in başrolünü üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda Brad Bird oturuyor. 2015 yılında çekilen film, son dönemin iddialı macera, gizem ve bilim kurgu filmlerinden gösteriliyor. Peki, Yarının Dünyası filminin konusu ne, oyuncuları kimler? İşte, Yarının Dünyası filmi hakkındaki bilgiler...

YARININ DÜNYASI KONUSU

Bilime çok meraklı bir genç olan Casey, bir gün bir rozet bulur. Bu rozete dokunduğu zaman şimdiki dünyadan çok daha gelişmiş bir teknolojiye sahip bir dünyaya gidebiliyordur. Casey, rozetin sırrını araştırırken Mucit Frank'a ulaşır. Frank'ın yaptığı bir makine dünyanın sonuna doğru geri sayım yapmaktadır. Dünyanın yok oluşuna sadece 59 gün vardır. Casey ise bu sonu durdurmakta kararlıdır.

YARININ DÜNYASI OYUNCULARI