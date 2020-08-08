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konusu ne? filminin oyuncuları kimler?

ATV ekranlarında heyecanı devam ediyor. Oyuncuları ve konusu ile dikkat çeken de bu gece ekranlara gelecek. George Clooney'in başrolünde yer aldığı film, macera, gizem ve bilim kurgu türünde yer alıyor. Filmde, bilime çok meraklı bir genç olan Casey, bir gün bir rozet bulur. Bu rozete dokunduğu zaman şimdiki dünyadan çok daha gelişmiş bir teknolojiye sahip bir dünyaya gidebiliyordur. filminin konusu ve oyuncuları hakkındaki detaylar haberimizde.

Giriş Tarihi: 8.8.2020 16:12 ABONE OL
Yarının Dünyası filmi konusu ne? Yarının Dünyası filminin oyuncuları kimler?

Sinema severlerin merakla beklediği Yarının Dünyası filmi bu gece ATV ekranlarında! George Clooney'in başrolünü üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda Brad Bird oturuyor. 2015 yılında çekilen film, son dönemin iddialı macera, gizem ve bilim kurgu filmlerinden gösteriliyor. Peki, Yarının Dünyası filminin konusu ne, oyuncuları kimler? İşte, Yarının Dünyası filmi hakkındaki bilgiler...

YARININ DÜNYASI KONUSU

Bilime çok meraklı bir genç olan Casey, bir gün bir rozet bulur. Bu rozete dokunduğu zaman şimdiki dünyadan çok daha gelişmiş bir teknolojiye sahip bir dünyaya gidebiliyordur. Casey, rozetin sırrını araştırırken Mucit Frank'a ulaşır. Frank'ın yaptığı bir makine dünyanın sonuna doğru geri sayım yapmaktadır. Dünyanın yok oluşuna sadece 59 gün vardır. Casey ise bu sonu durdurmakta kararlıdır.

YARININ DÜNYASI OYUNCULARI

  • Britt Robertson,
  • George Clooney,
  • Judy Greer,
  • Kathryn Hahn,
  • Hugh Laurie
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Yarının Dünyası filmi konusu ne? Yarının Dünyası filminin oyuncuları kimler?
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